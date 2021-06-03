6 Haziran Pazar kırtasiyeler açık mı? LGS sınavında kırtasiyeler açık mı olacak?

6 Haziran Pazar kırtasiyeler açık mı? LGS'ye irmek için yola çıkan ancak bir aksilik nedeniyle kırtasiyeye uğraması gereken öğrenciler LGS sınavında kırtasiyeler açık mı olacak sorusunu araştırıyor. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgede kırtasiyelerin durumuna da açıklık getirdi. Peki kırtasiyeler LGS sınavında açık olacak mı? 6 Haziran pazar günü kırtasiyeler kaça kadar açık olacak?

6 Haziran Pazar kırtasiyeler açık mı? LGS'ye irmek için yola çıkan ancak bir aksilik nedeniyle kırtasiyeye uğraması gereken öğrenciler LGS sınavında kırtasiyeler açık mı olacak sorusunu araştırıyor. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgede kırtasiyelerin durumuna da açıklık getirdi. Peki kırtasiyeler LGS sınavında açık olacak mı? 6 Haziran pazar günü kırtasiyeler kaça kadar açık olacak?

İçişleri Bakanlığı LGS sınavına girecek olan adaylar için genelge yayımladı. Genelgede sınav öncesi alınacak tedbirler belirlendi. Ayrıca genelge ile öğrencilerin ve velilerin kafalarındaki soru işaretlerini de giderdi.

6 Haziran Pazar kırtasiyeler açık mı?

6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

LGS sınavında kırtasiyeler açık mı olacak?

LGS sınavının 1. ve 2. oturumlarının yapılacağı saat diliminde kırtasiyeler açık olacak. Kırtasiye esnafı da sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

Nüfus müdrülükleri kaça kadar açık olacak?

Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

Sınava girecek olanlar ve refakatçilerine sokağa çıkma yasağı yok

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alınacak.

LGS sınavı ne zaman?

6 Haziran 2021 Pazar günü ülke genelinde 09.30-12.50 saatleri arasında LGS iki oturum halinde gerçekleşecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.