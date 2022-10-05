6 Ekim'de İETT otobüsler bedava mı? Bugün (6 Ekim) İstanbul'da otobüs ücretsiz mi? İETT otobüs, metro, metrobüs, marmaray yarın (6 Ekim) ücretsiz mi? İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü tüm kent genelinde kutlanacak. 6 Ekim'de işe ve okula gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlarımız da İETT otobüsleri ücretsiz mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. İETT'den gelen açıklamada bugün (6 Ekim) İETT otobüsleri, metro ve metrobus seferlerinin bedava olacağı duyuruldu.

6 Ekim'de İETT otobüsler bedava mı? Bugün (6 Ekim) İstanbul'da otobüs ücretsiz mi? İETT otobüs, metro, metrobüs, marmaray yarın (6 Ekim) ücretsiz mi? İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü tüm kent genelinde kutlanacak. 6 Ekim'de işe ve okula gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlarımız da İETT otobüsleri ücretsiz mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. İETT'den gelen açıklamada bugün (6 Ekim) İETT otobüsleri, metro ve metrobus seferlerinin bedava olacağı duyuruldu.

İstanbul düşman işgalinden 6 Ekim 1923'te kurtuldu. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yıl dönümü tüm İstanbul'da kutlanırken bu günde vatandaşlar İETT otobüslerinin ücretsiz mi yoksa ücretli mi oalcağını merak ediyordu. İETT'den konya dair son dakika açıklaması geldi. İETT sitesinden yaptığı duyuru ile 6 Ekim günü için İstanbulluları sevindirdi.

6 Ekim'de İETT otobüsler bedava mı?

6 Ekim Perşembe günü İstanbul'un kurtuluşu nedeniyle kente genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında kentte toplu taşımaların da ücretsiz olacağı açıklandı. İETT'den yapılan açıklamada 6 Ekim'de İstanbul'ta İstanbulkart entegrasyonu olan tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

Bugün (6 Ekim) İstanbul'da otobüs ücretsiz mi?

İstanbul'da 6 Ekim sabahı evinden çıkıp İETT otobslerine binmek isteyenleri güzel bir sürpriz karşıladı. İstanbul'da 6 Ekim'de İETT otobüsleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. İstanbulkart kullanılarak yapılan geçişlerde vatandaşlardan ücret kesintisi yapılmayacak.

İETT otobüs, metro, metrobüs, marmaray yarın (6 Ekim) ücretsiz mi?

İETT'den 6 Ekim günü için yapılan açıklamada şöyle denildi: "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu dolayısıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Ücretsiz uygulamasından yararlanmak için İstanbulkart'ın turnikelerde ve validatörlerde okutulması yeterlidir. Havalimanı hatları ve Adalar elektrikli hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir."

6 Ekim'de minibüsler ücretsiz mi?

İstanbul'un kurtuluşu olan 6 Ekim'de sadece İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Dolayısıyla minibüsler normal ücret tarifesi ile yolcu taşımaya devam edecek.

İstanbul'un kurtuluşu hakkında

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.

6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.