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TIMETURK / GENEL / 50 lira değişti mi? Yeni 50 TL mi çıktı? 50 TL'de hangi değişiklikler var?

50 lira değişti mi? Yeni 50 TL mi çıktı? 50 TL'de hangi değişiklikler var?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 100 TL ve 50 TL'lik yeni banknotları tedavüle sunmaya hazırlanıyor. 50 lira değişti mi? Yeni 50 TL mi çıktı? 50 TL'de hangi değişiklikler var? sorusu da pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. 50 TL ve 100 TL'lik banknotlarda yer alan imzalar değişti. Bunun haricinde banknotların diğer özellikleri aynı kaldı.

1 Saat Önce
2022-02-23 11:15:13
50 lira değişti mi? Yeni 50 TL mi çıktı? 50 TL'de hangi değişiklikler var?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 100 TL ve 50 TL'lik yeni banknotları tedavüle sunmaya hazırlanıyor. 50 lira değişti mi? Yeni 50 TL mi çıktı? 50 TL'de hangi değişiklikler var? sorusu da pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. 50 TL ve 100 TL'lik banknotlarda yer alan imzalar değişti. Bunun haricinde banknotların diğer özellikleri aynı kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni 100 TL ve 50 TL'lik banknotları tedavüle sürmeye hazırlanıyor. E9 Emisyon Grubu V. tertip banknotlarda yapılan değişiklik ise küçük.

50 lira değişti mi?

TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

50 TL'de hangi değişiklikler var?

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

Yeni 50 TL mi çıktı?

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda 50 TL'lik banknotlarda sadece imza kısmının düzenlendiği belirtildi. Yeni 50 TL'lik banknotlar çıkmadı.

100 lira değişti mi? 100 TL'de ne değişti?
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