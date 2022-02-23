100 lira değişti mi? 100 TL'de ne değişti? Merkez Bankası yeni 100 TL ve 50 TL'lik banknotları duyurdu. Piyasa sürülecek olan yeni 100 lira ve 50 liralık banknotlarda yapılan değişiklikler ise belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni 100 lira ve 50 liralık banknotları tedavüle sunmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar da 100 lira değişti mi? 100 TL'de ne değişti? gibi soruları sormaya başladı.

100 lira değişti mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu. Merkez Bankası, yeni 100 TL ve 50 TL'lik banknotlar oluşturdu. Bugün itibarıyla piyasaya sürülecek banknotlarda TCMB'deki yeni yöneticilere ait imzalar var.

100 TL'de ne değişti?

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Türk lirası nedir?

Türk lirası (TL; sembol: ₺; kod: TRY), Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmî olarak, Suriye Geçici Hükûmetinin ve Suriye Kurtuluş Hükûmetinin kontrol ettiği bölgelerde[3] ise gayriresmî olarak kullanılan para birimidir. Alt birimi kuruş olan Türk lirasının basma ve yönetme faaliyetleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sürdürülür.[4]

Türk lirasının küresel açıdan itibarını yükseltmek ve çeşitli karışıklıklara son vermek amacıyla paradan altı sıfır atılarak, Türk lirası 31 Ocak 2005'te geçici olarak tedavülden kaldırılmış ve yerine Yeni Türk lirası kullanılmaya başlanmıştır. YTL'nin alt birimi Yeni Kuruş'tur. YTL'den TL'ye geçişin tamamlanması nedeniyle 1 Ocak 2009 tarihinde yeniden tedavüle girmiştir. Fakat 2009'da tedavüle giren paralarda YTL'de olduğu gibi 6 sıfır bulunmamaktadır. .