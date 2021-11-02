AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaptığı açıklamada '5. Yargı Paketi adı altında 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz.' dedi. Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren yargı paketinin maddeleri ve içeriği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 5. Yargı Paketi'nde neler var? 5. Yargı Paketi maddeleri neler? 5. Yargı Paketi hangi düzenlemeleri içeriyor?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaptığı açıklamada "5. Yargı Paketi adı altında 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz." dedi. Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren yargı paketinin maddeleri ve içeriği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 5. Yargı Paketi'nde neler var? 5. Yargı Paketi maddeleri neler? 5. Yargı Paketi hangi düzenlemeleri içeriyor?

AK Parti 54 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, konuyla ilgili, “İcraya konu olan mezatlarda satılan işlemi kaldırıyoruz. Malın değerini koruyarak değer kaybını önlemeyi hedefliyoruz. Borçlu, hacizli malını kendi rıza ve ihtiyarı ile dilediği kişiye satabilecek” dedi. Ünal, “Asıl düzenlemenin bizim için kıymetli olan tarafı, 1932'den beri uygulanan çocukların teslim alınmasına ilişkin usul. İcra sisteminden çıkarılacak çocuk koruma kapsamına alıyoruz” şeklinde konuştu.

5. Yargı Paketi'nde neler var? 5. Yargı Paketi maddeleri neler?

5'inci Yargı Paketi ile "çocuk haczi", icra sistemi dışına çıkarılacak. Çocukların icra yoluyla anne ya da babasıyla görüştürülmesi uygulaması sona erecek.

Çocuklarını mahkeme kararına rağmen velayeti elinde bulunduran ebeveyn tarafından gösterilmeyen çocukların velayeti o anne ya da babadan mahkeme kararıyla alınabilecek.

Yeni düzenleme ile psikologların, pedagogların, rehber öğretmenlerin olduğu çocuk teslim merkezleri kurulacak. Çocuk teslimi bu merkezlerde gerçekleşecek, anne ya da baba çocuk teslimi sırasında daha önce alınan ücreti ödemeyecek.

Düzenleme ile hacizli malların mezat yoluyla satışı da sona erdiriliyor. Malın değerini kaybetmemesi için elektronik ortamda satış yapılabilecek, borçlulara hacizli malını satabilme imkanı da teklifte yer alan düzenlemeler arasında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazırlıklarına başlandığını açıkladığı 5'inci yargı paketinde de ağırlıklı eylem planının 6 ay içerisinde hayata geçirilmesi ön görülen adımların yer alması bekleniyor. Bu adımlar içerisinde yasa ile düzenlenmesi gereken başlıklar 5'inci yargı paketinin temelini oluşturacak.

Adalet Bakanlığınca eylem planın ilk 6 ay içerisinde hayata geçirilecek düzenlemeler arasında şunlar yer alıyor:

Hâkim ve savcılar için coğrafi teminat sağlanacak.

Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilebilmek için 45 yaş şartı getirilecek.

Yargı mensuplarına sürekli ve zorunlu eğitim getirilecek.

Adalet Bakanı'nın, hâkimleri başka bir yargı çevresinde geçici olarak yetkilendirebilmesine ilişkin hüküm kaldırılacak.

Uzun yargılama ve gerekçesizlik nedenler hâkimlerin terfi ve disiplin incelemelerinde dikkate alınacak.

Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması yükseltilecek.

Şiddet mağduru kadınlara avukat tayin edilecek.

Çocuk mahkemelerindeki duruşma salonlarının çocuk dostu olacak şekilde tasarlanması, duruşmalara cübbesiz katılım sağlanacak.

Spor tahkim kurullarının yapısı güncellenecek.

İnsan ticaretine ilişkin suçlar gözden geçirilecek.

İstinaf ceza dairelerine, kararların gerekçesiz olması ve savunma hakkının kısıtlanması hallerinde bozma yetkisi tanınacak.

Bozma kararı verilen dosyaların, öncelikle ve ivedilikle görülmesi sağlanacak.

İdari davaya katılanların tek başına kanun yoluna başvurabilmesi sağlanacak.

Avukatların tasdik ettikleri belgelerin, adli ve idari merciler tarafından işlemlere esas alınması sağlanacak.

Müdafinin dosya inceleme yetkisine yönelik kısıtlama kararlarına üst süre sınırı getirilecek.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve müsadere kurumu gözden geçirilecek.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hükümler gözden geçirilecek.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları'nın yapısı güncellenecek.

Borçluya haczedilen malını satma imkânı getirilecek.

İcra takip sürecinde taraflara yansıyan maliyetler azaltılacak.

Tapu siciline konulan kamusal kısıtlamaların elektronik ortamda erişime sunulması sağlanacak.

Hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesinin ihdası sağlanacak.

Çalışanlara kendi dini bayramlarında izinli sayılma imkânı sağlanacak.

Hükümlü ve tutukluların açık görüş sürelerinin uzatılması sağlanacak.

Engelli öğrencilerin kamu yurtlarında ücretsiz barındırılması sağlanacak.

Hâkim ve savcıların teftiş sisteminin etkinliği attırılacak.

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yeniden düzenlenecek.

İnsan hakları dersin, hukuk fakültelerinde zorunlu hale getirilecek.

Hâkim ve savcı adaylarına “Staj Eğitim Merkezi” belirlenecek.

Kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin mevzuat düzenlemesi yapılacak.

Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nin bilinirliği sağlanacak.

Uyuşturucu suçlarında beş yıl süreli “bağımlılık takip modeli” getirilecek.

Ceza infaz kurumlarında anne-çocuk ünitesi oluşturulacak.

Adliyelerde “Halkla İlişkiler Büroları” oluşturulacak.

Şeffaflığın artırılması ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Strateji Belgesi güncellenecek.

“E-duruşma” uygulaması yaygınlaştırılacak.

Finans, sendika, imar ve kamulaştırma gibi alanlar ile vergi ve bilişim suçları bakımından ihtisas mahkemeleri kurulması sağlanacak.

Ticari hayatın yoğun olduğu il ve ilçelerde ticaret mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar mahkemeleri kurulacak.

Hâkimlerin tayinlerine esas bölge sistemi yeniden düzenlenecek.

Yargıda belirli unvanlı görevler için asgari kıdem şartı getirilecek.

Noterlik işlemlerinde dijital dönüşüm olacak.

Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi kurulacak.

Yabancılara yönelik hazırlanan şüpheli, sanık ve mağdur hakları formları yaygın dillere tercüme edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.