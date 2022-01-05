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Sadakatsiz neden yayınlanmadı? Sadakatsiz neden yok? 5 Ocak Çarşamba Sadakatsiz yayınlanacak mı?

TIMETURK / GENEL / 5 Ocak Sadakatsiz başlayacak mı? Sadakatsiz neden yok? Bu akşam Sadakatsiz niye başlamadı?

5 Ocak Sadakatsiz başlayacak mı? Sadakatsiz neden yok? Bu akşam Sadakatsiz niye başlamadı?

5 Ocak Sadakatsiz başlayacak mı? Sadakatsiz neden yok? Bu akşam Sadakatsiz niye başlamadı? Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümü merakla bekleniyordu. Ancak 5 Ocak çarşamba günü Sadakatsiz' 46. bölüm yayınlanmadı. Son bölümde Asya'nın oğlu Ali trafik kazası geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Ali'nin durumu merak edilirken Sadakatsiz'in yayınlanmaması izleyicileri üzdü. Peki Sadakatsiz 45. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

58 Dakika Önce
2022-01-05 20:24:02
5 Ocak Sadakatsiz başlayacak mı? Sadakatsiz neden yok? Bu akşam Sadakatsiz niye başlamadı?

5 Ocak Sadakatsiz başlayacak mı? Sadakatsiz neden yok? Bu akşam Sadakatsiz niye başlamadı? Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümü merakla bekleniyordu. Ancak 5 Ocak çarşamba günü Sadakatsiz' 46. bölüm yayınlanmadı. Son bölümde Asya'nın oğlu Ali trafik kazası geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Ali'nin durumu merak edilirken Sadakatsiz'in yayınlanmaması izleyicileri üzdü. Peki Sadakatsiz 45. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sadakatisiz dizis Kanal D ekranlarında 5 Ocak Çarşamba günü yayınlanmayacak. Sadakatsiz yerine Kanal D'de Annem adlı film gösteriliyor.

5 Ocak Sadakatsiz başlayacak mı?

5 Ocak akşamı Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlanmayacak. Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in son bölümü bir hafta sonra yayınlanacak.

5 Ocak Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem (Yerli Sinema)
22:30 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)
00:45 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)
02:30 Gelinim Mutfakta
04:45 Küçük Ağa

Sadakatsiz 44. bölüm özeti

Sadakatsiz 22 Aralık Çarşamba yayınlanan 44. yeni bölümde Leyla'yı yaralayan kişi belli oluyor ve dengeler bir anda değişiyor!

Leyla ve Asya'nın yaralı halde bulunduğu olayda tüm oklar Derin'i gösterirken, Derin geçmişinden ötürü en yakınlarını bile suçsuzluğuna inandırmakta zorlanır. Yaşananlar herkesi büyük şoka sokarken Ali ve Volkan'ın Aras'a tepkisi oldukça sert olacaktır.

Leyla'yı yaralayan kişinin ortaya çıkışı dengelerin bir kez daha sarsılacağının ve yeni iş birliklerinin habercisidir. Asya'nın Volkan ve Ali cephesinde artan gerilime vereceği tepki kadar, Aras'a vereceği cevap da merak konusudur.

Sadakatsiz neden yayınlanmadı? Sadakatsiz neden yok? 5 Ocak Çarşamba Sadakatsiz yayınlanacak mı?
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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