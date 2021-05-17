Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada esnaflara müjdeleri sıraladı. Korona virüs pandemisi nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda olan esnaflara 5 bin lira hibe desteği verileceği açıklandı. Salgından etkilenen esnaflar da haberi alınca 5 bin lira hibe ödemeleri hangi esnaflara verilecek? 5000 TL destek kimlere verilecek? gibi soruları sormaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir grup esnafa da 3 bin lira hibe desteği verileceğini açıkladı. Hibe destekleri hangi esnaf gruplarına verilecek. 5 bin lira hibeye kimler başvurabilir. 5 bin lira hibe ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada esnaflara müjdeleri sıraladı. Korona virüs pandemisi nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda olan esnaflara 5 bin lira hibe desteği verileceği açıklandı. Salgından etkilenen esnaflar da haberi alınca 5 bin lira hibe ödemeleri hangi esnaflara verilecek? 5000 TL destek kimlere verilecek? gibi soruları sormaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir grup esnafa da 3 bin lira hibe desteği verileceğini açıkladı. Hibe destekleri hangi esnaf gruplarına verilecek. 5 bin lira hibeye kimler başvurabilir. 5 bin lira hibe ne zaman ödenecek?

5 bin lira hibe ödemeleri hangi esnaflara verilecek?

Ay sonuna kadar vaka sayılarını daha da aşağı çekmek için tedbirlere uyumunuzu rica ediyorum. Aşı programına hız veriyoruz. Öğretmenler başta olmak üzere riskli grupların aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler, hayata geçirilen uygulamalar bir an önce bu salgının üstesinden gelmek için uygulanmaktadır.

En zorunu inşallah geride bıraktık. Bir süre daha dikkatli gitmek mecburiyetindeyiz. Sağlık çalışanlarımıza, emniyet, jandarma, vefa gruplarımıza ve görev alan herkese teşekkür ediyorum. Salgının üstesinden ancak hep birlikte hareket edersek gelebiliriz.

5000 TL destek kimlere verilecek?

235 bin esnafa 5 bin TL hibe desteği verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaflara müjdeyi verdi. Erdoğan esanaflara hibe desteği yapılacağını açıkladı. Peki 5000 TL destek kimlere verilecek? İşte Erdoğan'ın yaptığı açıklaması: İlk grup esnafımıza bir kere olmak üzere, 5 bin TL hibe verilecek. Bu grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kantinler, kırtasiyeler, hamam yer alıyor.

Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.