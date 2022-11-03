47/1-b cezası neden kesilir? 47/1-b trafik cezası nedir? 2023 47/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL? Ülkemizde her yıl yüz binlerce araç trafiğe çıkıyor. Araçların trafikte sürücülerin can ve mal güvenliğine zarar vermeden seyretmesi için trafik kurallarına uyulması oldukça önemlidir. Trafik kurallarını ihlal edenlere ise trafik cezası kesiliyor. Kendilerine 47/1-b maddesinden trafik cezası kesilenler bunun ne demek olduğunu merak ediyor. Peki 47/1-b trafik maddesi cezası nedir? 47/1-b trafik cezası ne kadar?

E-devlet üzerinden kendilerine kesilen trafik cezasını görenler 47/1-b cezası neden kesilir? 47/1-b trafik cezası nedir? 2023 47/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. Ülkemizde ne yazık ki her yıl binlerce sürücüye trafik cezası kesiliyor. Bu cezaların büyük bir bölümü ise 47/1-b maddeli trafik cezası oluşturuyor.

47/1-b trafik cezası nedir?

Ülkemizde trafik kurallarına uymayan sürücülere değişik oranlarda trafik cezası kesiliyor. Kırmızı ışık kural ihlali yapan sürücülere ise 47/1-b madesinden ceza kesilir. 47/1-b cezası kısaca kırmızı ışık cezası olarak tanımlanabilir.

47/1-b cezası neden kesilir?

Trafikte can ve mal güvenliğini sağlayan en temel kurallardan bir tanesi de trafik ışıklarına uymaktır. Trafik ışıklarına uymayanlara ise kanunlarca belirlenen oranlarda ceza kesilir. 47/1-b cezası kırmızı ışıkta durulması gereken yerlerde trafik ışıklarına uymayıp geçiş yapan sürücülere kesilir.

47/1-b trafik cezası ne kadar?

2022 yılında kırmızı ışık cezası 427 TL'dir. 15 gün erken ödeme ile % 25 İndirimli olarak 320,25 TL'ye düşer.

Kırmızı ışık ihlalinde ehliyete el konulur mu?

Geriye doğru 1 yıl içinde;

3.defada 30 gün,

6.defada 45 gün,

9.defada 60 gün ehliyete el konulur.

Ehliyetine el konulanlar ehliyeti geri nasıl alır?

Aynı yıl içinde bu madde kapsamında iki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar; geri alma süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilir. Sürücü belgesi almasına mâni hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.

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