51/2-A trafik cezası nedir? 51/2-A ceza maddesi nedir? 2023 51/2-A trafik cezası ne kadar, kaç TL? Trafikte direksiyon başında olan sürücüler bazen farkında olarak ve bilerek, bazen de istemeden ve farkında olmadan trafik kurallarını çiğneyebiliyorlar. Trafikte düzenin sağlanması için olmazsa olmazlardan birisi de trafik cezalarıdır. E-Devlet üzerinden kendisine 51/2-A ceza maddesi üzerinden trafik cezası kesildiğini gören sürücüler 51/2-A trafik cezasının ne olduğunu merak ediyor.

51/2-A trafik cezası nedir? 51/2-A ceza maddesi nedir? 2023 51/2-A trafik cezası ne kadar, kaç TL? Ülkemizde trafikte milyonlarca sürücü direksiyon sallıyor. Ülkemizde son zamanlarda trafik kurallarının önemi kamu spotları ile de televizyon ekranlarından yayınlanıyor. Trafik kazalarında can kayıplarında son dönemlerde büyük bir azalma meydana geldi. Bunun nedeni ise sürücülerin bilinçlenmesi, araç teknolojilerinin gelişmesi, yolların daha modern hale gelmesi ve trafik czalarının caydırıcılığı olarak gösteriliyor. Son zamanlarda trafik cezalarına oldukça fazla zamlar yapıldı ve sürücüler ceza yememek için gözlerini dört açıyor. Ancak bazen istemeden de olsa sürücülere 51/2-A trafik cezası kesilebiliyor.

51/2-A trafik cezası nedir?

Trafik cezalarını sorgulamak için sisteme giren vatandaşlar kendilerine kesilen 51/2-A trafik cezasının ne demek olduğunu ve cezanın ne kadar olduğunu merak ediyor. 51/2-a Trafik cezası hız sınırına uymayanalara kesilen bir cezadır. Radar cezası olarak da tanımalanbilir. Sürücüler hız limitini %30 arasında aşmaları durumunda bu ceza kesilir.

51/2-A ceza maddesi nedir?

Belirlenen hız sınırlarını yüzde 30 oranında aşan sürücülere 51/2-a cezası kesilir. Trafikte hız sınırı oldukça hayati bir öneme sahip. Hız sınırlarını aşan sürücülere ceza kesilir. Hız sınırı cezasının aynı zamanda 10 ehliyet ceza puanı da vardır. 51/2-A cezası radar cezası olarak da bilinir.

51/2-A trafik cezası ne kadar, kaç TL? 2023

Hız sınırını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşanlara 51/2-A trafik cezası kesilir. Bu ceza 2022 yılında 427 TL'dir. Cezayı 15 gün erken ödemede indirim uygulanır.