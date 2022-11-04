4 Kasım İzmir Buca deprem kaç saniye sürdü? Buca'da büyük deprem yaşanır mı? Uzman isimden rahatlatan açıklama

İzmir'de 4 Kasım Cuma günü sabaha karşı saat 03.29 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin kısa sürmesi can ve mal kayıpları yaşanmamasını sağladı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmaması sevindirdi. Peki 4 Kasım İzmir Buca deprem kaç saniye sürdü? Buca'da büyük deprem yaşanır mı? Depremin ardından evlerinden sokağa inen vatandaşları rahatlatan açıklama Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den geldi. Sözbilir depremin Buca fayında yaşandığını, bölge büyük ve daha şiddetli deprem yaşanması ihtimalinin olmadığını belirtti.

İzmir'de yaşanan deprem bölge halkını sokağa döktü. Gece uykularında depreme yakalanan İzmirliler depremin şiddetini ve merkez üssünü araştırmaya başladı. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre dprem İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde oldu. Deprem saat 03.29 sıralarında meydana geldi.

4 Kasım İzmir Buca deprem kaç saniye sürdü?

Kamera kayıtarına bakıldığında depremin sadece 5-10 saniye sürdüğü görülüyor. Depremin kısa sürmesi yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmiş oldu. Kısa süren deprem İzmir'de büyük paniğe neden oldu. Depremde bir caminin minaresi de yıkıldı. Depremde 2 vatandaş da panikleyip camdan atlayarak yaralandı.

Buca'da büyük deprem yaşanır mı?

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir yaşanan depremin Buca fayında olduğunu belirtti ve bu fay üzerinde şiddetli depremlerin yaşanma ihtimalinin oldukça zayıf olduğunu belirtti. Sözbilir açıklamasında şunları söyledi: "Bizim yaptığımız jeolojik çalışmalara göre; bu fay, batıda Tuzla Fayı'na bağlanan bir fay. Eğim atımlı normal fay türünde. Sisam Fayı gibi çalışan bir fay. Bilindiği gibi İzmir'de can ve mal kaybına neden olabilecek deprem büyüklüğü 6 ve üstü. Fakat Buca Fayı 6'dan büyük deprem üretemez. Panik yaratacak bir durum yok. Buca Fayı, 5 kilometre uzunluğunda. Üreteceği deprem de 5 büyüklüğünde. 4.9'luk depremden sonra artçılar başladı. Daha da sürecektir, 3.7 gibi artçı depremler beklenebilir" dedi.

Depremde can ve mal kaybı var mı?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok" dedi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir mal ve can kaybı tarafımıza ulaşmamıştır" dedi.