4 Kasım İzmir'de deprem mi oldu? Artçı deprem olur mu? Kaç şiddetinde büyüklüğünde? Deprem nerede, hangi ilçede oldu? Yıkılan ev, bina var mı? İzmir gece saatlerinde şiddetli bir depremle sarsıldı. Deprem saat 03.29 sıralarında meydana geldi. Deprem nedeniyle yataklarından fırlayan İzmirliler geceyi sokakta geçirdi. AFAD depremin merkez üssünün İzmir-Buca olduğunu açıkladı. eki depremde yıkılına, hasar gören ev var mı? İzmir'de artçı sarsıntı (deprem) olur mu? Deprem sonrası uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. İşte yaklaşık 20 saniye süren depremin detayları...

4 Kasım İzmir'de deprem mi oldu? Artçı deprem olur mu? Kaç şiddetinde büyüklüğünde? Deprem nerede, hangi ilçede oldu? Yıkılan ev, bina var mı? İzmir 4 Kasım'da büyük bir depremle sarsıldı. Depreme yataklarında yakalanan İzmirliler panik ile evlerinden kendilerini dışarı attı. Depremin kısa sürmesi de sevindirdi. Deprem nedeniyle bir caminin minaresinin yerle bir olduğu belirtilirken vatandaşlar da depremde yıkılan ev ve bina olup olmadığını merak ediyordu. Rahatlatan açıklama geldi. Depremde binalarda hasar oluşmadı.

İzmir'de deprem mi oldu?

İzmir'de gece saatlerinde şiddetli bir deprem yaşandı. İzmirliler depreme gece uyurken yakalandı. Depremin şiddetinin ise 4.9 olduğu açıklandı. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem büyük bir paniğe neden oldu. Bakan Soylu depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

4 Kasım İzmir deprem kaç şiddetinde büyüklüğünde?

AFAD'ın açıkladığına göre İzmir'de deprem 4.9 büyüklüğünde oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Yerin 14.47 km altında meydana gelen depremde, Konak ilçesi Kubilay Mahallesi'nde bir caminin minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı. Depremde iki vatandaş panikleyip bulundukları evlerden atlayarak yaralandı. Öte yandan deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Deprem nerede, hangi ilçede oldu?

4 Kasım 2022 İzmir depremi saat 03.29'da meydana geldi. Deprem İmzir'in Buca ilçesinde yaşandı.

İzmir deprem yıkılan ev var mı?

Korkutan depremde can ve mal kaybının olmaması herkesi sevindirdi. Depremde sadece 2 vatandaşımız panikleyip camdan atladıkları için yaralandı.

İzmir'de artçı sarsıntı (deprem) olur mu?

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir depreme dair öenmli açıklamalarda bulundu. Sözbilir artçı sarsıntıların yaşanabileceğii belirterek şunları söyledi: "Bizim yaptığımız jeolojik çalışmalara göre; bu fay, batıda Tuzla Fayı'na bağlanan bir fay. Eğim atımlı normal fay türünde. Sisam Fayı gibi çalışan bir fay. Bilindiği gibi İzmir'de can ve mal kaybına neden olabilecek deprem büyüklüğü 6 ve üstü. Fakat Buca Fayı 6'dan büyük deprem üretemez. P.anik yaratacak bir durum yok. Buca Fayı, 5 kilometre uzunluğunda. Üreteceği deprem de 5 büyüklüğünde. 4.9'luk depremden sonra artçılar başladı. Daha da sürecektir, 3.7 gibi artçı depremler beklenebilir"