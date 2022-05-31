Daha önce emekli olanlar 3600 ek gösterge ile ikramiye alacak mı? Daha önce emekli olan memurların maaşı artacak mı? 3600 ek gösterge konusunda hükümet geçtiğimiz aylarda düğmeye basmıştı. Son gelen açıklamaya göre 3600 ek gösterge konusunda 3 alternatifli çalışma tamamlandı. 3600 ek gösterge ile emekli ikramiyeleri ve maaşlarında artış sağlanacak. 3600 ek gösterge konusunda sona doğru gelinirken memurlar ve emekliler maaşlarında ne kadar artış olacağını hesaplamaya başladı.

Daha önce emekli olanlar 3600 ek gösterge ile ikramiye alacak mı? Daha önce emekli olan memurların maaşı artacak mı? 3600 ek gösterge konusunda hükümet geçtiğimiz aylarda düğmeye basmıştı. Son gelen açıklamaya göre 3600 ek gösterge konusunda 3 alternatifli çalışma tamamlandı. 3600 ek gösterge ile emekli ikramiyeleri ve maaşlarında artış sağlanacak. 3600 ek gösterge konusunda sona doğru gelinirken memurlar ve emekliler maaşlarında ne kadar artış olacağını hesaplamaya başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde 3600 ek gösterge konusunda çalışmaların devam ettiğini açıklamaların ay sonunda yapılacağını duyurmuştu. Bilgin emekli maaşlarını ve kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları da tamamlamak üzere olduklarını söyledi. Son gelen bilgilere göre 3600 ek göstergede çalışamalar tamamlandı. 3 alternatifli çalışmaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Çalışmanın detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşaıalcak.

Emekli ikramiyesi 3600 ek gösterge ile artacak

Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 TL'ye çıkacak.Birinci gruptakilerde 33 bin 982 TL, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 TL artış olacak. Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için 1.132 TL ile 1.276 TL arasında artacak.

Daha önce emekli olanlar 3600 ek gösterge ile ikramiye alacak mı?

Artışlar sadece emekli aylıklarını kapsamış olacağından, emekli ikramiyesi için ayrıca bir fark ödemesi yapılmaz. Yani emekli ikramiyeleri emekli oldukları tarihle sınırlı bir defaya mahsus olmak üzere yapılan bir ödeme şeklidir.

Daha önce emekli olan memurların maaşı artacak mı?

Örnek, 2200 ek göstergeden emekli olmuş kişinin emekli ikramiyesi emekli aylıklarının hesap edildiği tarihte 2200 ek gösterge üzerinden yapılmış ve ödenmiştir. Bu kişinin ek göstergesi 3600 olursa sadece emekli aylık tutarı artmış olur, ikramiye için ayrıca bir ödemesi olmaz.

3600 ek gösterge ile emekli maaşları ne kadar artacak? (Polis-Öğretmen-Hemşire-Din görevlisi)

İşte 3600 ek göstergenin emekli maaşlarına etkisi;

Polis maaşları 3600 ek gösterge ile 530 TL artacak

Öğretmen maaşları 3600 ek gösterge ile 525 TL artacak

Hemşire maaşları 3600 ek gösterge ile 5302 TL artacak

Din görevlisi maaşları 3600 ek gösterge ile 530 TL artacak