Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık eşi vefat etmiş kadınların hayatlarını daha rahat idame ettirebilmeleri için dev bir projenin hayata geçirildiğini duyurdu. Bakan açıklamasında 300 bin TL konut yardımı ve 2.023 adet konut yardımı yapılacağını duyurdu. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programına kimlerin nasıl başvuracağı ise merak konusu oldu. Peki 300 bin TL konut desteği başvurusu? Eşi vefat eden (ölen) kadın ev yardımı başvurusu nereye yapılır? 300 bin TL nasıl alınır? İşte 300 bin TL eşi ölmüş kadınlara verilen desteğin detayları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık eşi vefat etmiş kadınların hayatlarını daha rahat idame ettirebilmeleri için dev bir projenin hayata geçirildiğini duyurdu. Bakan açıklamasında 300 bin TL konut yardımı ve 2.023 adet konut yardımı yapılacağını duyurdu. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programına kimlerin nasıl başvuracağı ise merak konusu oldu. Peki 300 bin TL konut desteği başvurusu? Eşi vefat eden (ölen) kadın ev yardımı başvurusu nereye yapılır? 300 bin TL nasıl alınır? İşte 300 bin TL eşi ölmüş kadınlara verilen desteğin detayları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal yardımlar kapsamında yeni bir projenin hayata geçirildiğini açıkladı. Yanık açıklamasında eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği verileceğini açıkladı. 300 bin TL destek almak isteyenler de başvuruların nereye, nasıl yapılacağını merak ediyor.

300 bin TL konut desteği başvurusu?

Bakan Yanık açıklamasında şunları söyledi: "Belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği çalışmaları devam ediyor. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2.023 adet konut temini edeceğiz. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz."

Eşi vefat eden (ölen) kadın ev yardımı başvurusu nereye yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık başvuru şartlarını da açıkladı. Yanık açıklamasında "Programın başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nı (SYDV) bilgilendirdik. Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV'miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor.” dedi.

2.023 konut kimlere verilecek? Başvuru nasıl ve nereye yapılacak?

Bakan Yanık açıklamasında şunları dile getirdi: “Eşi vefat etmiş ve sosyal yardım faydalanıcısı kadınlarımıza yönelik konut projesini hayata geçiriyoruz. Desteğimizi konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştireceğiz. Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek. Bakanlık olarak konut başına 300 bin TL destek verirken, ihtiyaç duyulan kaynak belediyeler ve hayırseverler tarafından karşılanacak. Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın (SYDV) olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı vereceğiz”.

300 bin TL konut yardımı nasıl alınır?

Eşi vefat eden kadınlara yönelik başlatılan yeni proje kapsamında 300 bin TL konut yardımı ve 2.023 adet konut temini yapılacak. Başvuru şartları ise şöyle olacak;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Eşi vefat eden kadınlar başvurabilir.

18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olan kadınlar yaralanabilir.

Konutların yapıdlığı ilde ikamet etmek.

Sosyal Konut Projesi de dahil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek alınmamış olması gerekecek.

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