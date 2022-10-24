Eşi ölen kadınlara 300 bin TL konut desteği başvurusu | (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Program) 300 bin lira ev yardımı nasıl ve nereden alınır?

(Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Program) Eşi ölen kadınlara 300 bin TL konut desteği başvurusu | Eşi vefat eden kadın 300 bin lira ev yardımı nasıl ve nereden alınır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal yardımlar ile önemli açıklamalarda bulundu. Yanık eşi vefat eden kadınlara konut yardımı yapılacağını açıkladı. Yanık yardım miktarının da 300 bin TL olduğunu açıkladı. Eşi vefat eden kadınlara 300 bin TL ev yardımı nasıl ve nereden alınacağı ise vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Eşi ölen kadınlara 300 bin TL konut desteği başvurusu | Eşi vefat eden kadın 300 bin lira ev yardımı nasıl ve nereden alınır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal yardımlar ile önemli açıklamalarda bulundu. Yanık eşi vefat eden kadınlara konut yardımı yapılacağını açıkladı. Yanık yardım miktarının da 300 bin TL olduğunu açıkladı. Eşi vefat eden kadınlara 300 bin TL ev yardımı nasıl ve nereden alınacağı ise vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Eşi vefat eden kadın 300 bin lira ev yardımı nasıl ve nereden alınır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan kadınları sevindiren bir açıklama geldi. Yanın ev lmanın giderek zorlaştığı günümüzde eşi vefat eden kadınlarla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Yanık açıklamasında “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2 bin 23 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz” dedi.

Eşi ölen kadınlara 300 bin TL konut desteği başvurusu

Eşi ölen kadınlara 300 bin TL konut desteği sısyal yardım alanlara verilecek. Kadınlar bu destek ile ev sahibi olma hayalini gerçekleştirecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık eşi vefat eden kadınlara 300 bin TL konut yardımına ilişkin yaptığı açıklamada "Programın başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nı (SYDV) bilgilendirdik. Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV'miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor.” dedi.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı başvuru şartları neler?

300 bin TL konut yardımı ve ev yardımından yararlanmak isteyenler için aranan şartlar şöyle;

Eşi vefat etmiş olanlar başvurabilir.

18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olan kadınlar yararlanabilir.

Konutların yapıldığı ilde ikamet etmesi gerekecek.

Sosyal Konut Projesi de dahil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek alınmamış olması gerekecek.

Destek programına sadece TC vatandaşları başvurabilecek.