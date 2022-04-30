30 Nisan köprü ve yollar ücretsiz geçiş başladı mı? 15 Temmuz (Boğaz Köprüsü), Fatih Sultan Mehmet (FSM) bugün ücretsiz mi? Yollar, köprüler bu akşam bedava mı?

Köprü ve yollar 30 Nisan ücretsiz geçiş başladı mı? 15 Temmuz (Boğaz Köprüsü), Fatih Sultan Mehmet (FSM) bugün ücretsiz mi? Yollar, köprüler bu akşam bedava mı? soruları bayram tatili için yola çıkacak olan binlerce araç sahibi tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul'da gün içinde binlerce aracın geçtiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ücretsiz araç geçişlerin 30 Nisan'da başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Peki köprü ve yollarda ücretsiz geçişler 30 Nisan Cumartesi günü başladı mı?

Köprü ve yollar 30 Nisan ücretsiz geçiş başladı mı? 15 Temmuz (Boğaz Köprüsü), Fatih Sultan Mehmet (FSM) bugün ücretsiz mi? Yollar, köprüler bu akşam bedava mı? soruları bayram tatili için yola çıkacak olan binlerce araç sahibi tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul'da gün içinde binlerce aracın geçtiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ücretsiz araç geçişlerin 30 Nisan'da başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Peki köprü ve yollarda ücretsiz geçişler 30 Nisan Cumartesi günü başladı mı?

İsttanbul'da Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için yola çıkan binlerce araç sahibi köprü girişlerinde yoğunluk oluşturdu. 30 Nisan Cumartesi günü tatil için yola çıkmak isteyenler de köprülerin bayramdan önce ücretsiz geçişlerin olup olmadığını merak ediyor. Peki 30 Nisan cumartesi günü 15 Temmuz (Boğaz Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ücretsiz mi?

Köprü ve yollar 30 Nisan ücretsiz geçiş başladı mı?

30 Nisan Cumartesi günü Karayolları sorumluluğundaki köprü ve yollarda ücretsiz araç geçişleri başladı. Resmi Gazete'de Erdoğan imzası ile yayımlanan karara göre Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

15 Temmuz (Boğaz Köprüsü), Fatih Sultan Mehmet (FSM) bugün ücretsiz mi?

30 Nisan'da 15 Temmuz (Boğaz Köprüsü), Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü araç geçişleri ücrertsiz olacak. Aynı şekilde Karayolları sorumluluığundaki ücretli yollarda da 30 Nisan saat 00.00'dan sonra ücretsiz geçişler başlayacak.

Yollar, köprüler bu akşam bedava mı?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç devlet köprüleri ve yolları 30 Nisan'dan itibaren 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar bedava hizmet verecek.