30 Mart motorin indirim son dakika: Mazota indirim mi geldi? Mazot ne kadar oldu? Benzine indirim geldi mi? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle yurt içinde akaryakıt ürünlerine peş peşe indirim yapıldı. Son olarak 30 Mart'ta geçerli olmak üzere mazot (motorin) litre satış fiyatına 1 lira 50 kuruş indirim yapılmıştı. Mazota son dakika bir indirim haberi daha geldi. Sektör kaynaklarından alınan habere göre mazota 31 Mart'ta geçerli olmak üzere 88 kuruş indirim bekleniyor.

30 Mart motorin indirim son dakika: Mazota indirim mi geldi? Mazot ne kadar oldu? Benzine indirim geldi mi? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle yurt içinde akaryakıt ürünlerine peş peşe indirim yapıldı. Son olarak 30 Mart'ta geçerli olmak üzere mazot (motorin) litre satış fiyatına 1 lira 50 kuruş indirim yapılmıştı. Mazota son dakika bir indirim haberi daha geldi. Sektör kaynaklarından alınan habere göre mazota 31 Mart'ta geçerli olmak üzere 88 kuruş indirim bekleniyor.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan barış müzakerelerinden olumlu hava gelmesi dünya piyasalarını bir nebze de olsa rahatlattı. Uluslararası piyasada brent petrol fiyatları da düşüşe geçti. 110 dolar seviyesinden işlem gören brent petrolde düşüş beklentisi devam ederken yurt içinde de akaryakıt ürünlerine indirim geldi.

30 Mart motorin indirim

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre mazoun litre satış fiyatına bir indirim daha bekleniyor. 31 Mart Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 88 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

31 Mart benzinde indirim var mı?

Benzine henüz indirim gelmedi. İlerleyen günlerde döviz kurunda ve brent petrol fiyatlarında bir düşüş yaşanması halinde benzin grubuna da indirim gelmesi bekleniyor.

Mazot litresi ne kadar oldu?

Son gelen 88 kuruşluk indirimle birlikte İstanbul'da mazotun fiyatı 21,24 liraya düşecek.

Mazot litresi ne kadar oldu?

88 kuruşluk zamdan önce mazotun litre satış fiyatı aşağıdaki gibiydi;

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

Benzin litresi ne kadar?

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.