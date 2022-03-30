DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2022 İBB Ramazan kolisi erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Ramazan kolisi gıda yardımı nasıl alınır?
Eskişehirspor - Akhisarspor maçını canlı izle! 2.Lig
31 Mart A101 broşürü | Bu hafta A101'e ne geldi? Mart son günü A101 Aldın Aldın kataloğu
''Abramovich, Zelenski'nin mektubunu Putin'e götürdü'' iddiası: Çöpe atacağım!
Düzcespor - Şile Yıldızspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Çağdaş Çelik: “Son zamanlarda aynaların maliyetleri arttı”
Çorum FK - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü'nden ilk kare
Samsung’dan teknoloji tutkunlarını kendine çeken yeni M8 akıllı monitör serisi
OGS son gün ne zaman? OGS son değişim tarihi ne zaman? Eski OGS cihazları ne olacak? OGS son geçerlilik tarihi
Cüneyt Arkın Orhan Gencebay olayı nedir? Kemal Sunal Orhan Gencebay hakkında ne dedi?
Hulki Cevizoğlu: 'Erdoğan bir dönem daha iktidarını garantiledi'
Kahramanmaraşspor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Evlilik Hakkında Her Şey 25. bölüm tek parça izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey 25. bölüm izle | Evlilik Hakkında Her Şey Youtube'da yayınlandı mı?
Kızıldere nerede, hangi ile bağlı?

TIMETURK / EKONOMİ / 30 Mart motorin indirim | Mazota indirim mi geldi? Mazot litresi ne kadar oldu?

30 Mart motorin indirim | Mazota indirim mi geldi? Mazot litresi ne kadar oldu?

30 Mart motorin indirim | Mazota indirim mi geldi? Mazot litresi ne kadar oldu? Dizel araç sahiplerini sevindiren yeni bir indirim duyurusu geldi. Uluslararası petrol piyasasında yaşanan gelişmelerden sonra motorin ve benzin grubuna indirim yapılması bekleniyordu. Beklenen indirim haberi geldi. 30 Mart'ta .mazotun litre satış fiyatında 1 lira 50 kuruş indirime gidildi. Benzine ise herhangi bir indirim uygulanmadı. İşte 30 Mart mazot güncel fiyatları...

3 Saat Önce
2022-03-30 09:21:29
30 Mart motorin indirim | Mazota indirim mi geldi? Mazot litresi ne kadar oldu?

30 Mart motorin indirim | Mazota indirim mi geldi? Mazot litresi ne kadar oldu? Dizel araç sahiplerini sevindiren yeni bir indirim duyurusu geldi. Uluslararası petrol piyasasında yaşanan gelişmelerden sonra motorin ve benzin grubuna indirim yapılması bekleniyordu. Beklenen indirim haberi geldi. 30 Mart'ta .mazotun litre satış fiyatında 1 lira 50 kuruş indirime gidildi. Benzine ise herhangi bir indirim uygulanmadı. İşte 30 Mart mazot güncel fiyatları...

Uluslararası piyasada brent petrol fiyatları gerilemeye devam ederken yurt içinde de akaryakıt fiyatlarına indirim yapılmaya devam ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile yükselişe geçen petrol fiyatları savaş şokunun atlatılması ve tarafların ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlamaları nedeniyle düşüşe geçt. Brent petrol 139 dolar seviyesine kadar çıkmıştı, ancak yeni gelişmelerden sonra 110 doların altına gerileyen brent petrol nedeniyle araç sahiplerini sevindirecek bir indirim haberi daha geldi.

Mazota indirim mi geldi?

Dizel motorlu araç sahiplerini sevindiren bir açıklama geldi. Aylar önce mazotun fiyatı benzini geçmiş ve dizel araç kullanmak avantaj olmaktan çıkmıştı. Mazota gelen peş peşe zamların ardından 30 Mart'ta gelen haber araç sahiplerini sevindirdi. Mazotta bu gece yapılan ve pompaya yansıyan indirimle motorinin litre fiyatında 1 lira 50 kuruşluk bir düşüş gerçekleşti.

30 Mart Benzin indirimi var mı?

30 Mart Çarşamba günü sadece motorin grubunda indirim yapıldı. İndirim henüz benzin grubuna gelmedi.

Mazot litresi ne kadar oldu? 30 Mart

İstanbul motorin fiyatı: 22,08
Ankara motorin fiyatı: 22,18
İzmir motorin fiyatı: 22,19

Benzin litresi ne kadar?

İstanbul benzin fiyatı: 19,70
Ankara benzin fiyatı: 19,78
İzmir benzin fiyatı: 19,80

Bren petrol ne kadar oldu?

30 Mart 2022 Brent petrol fiyatı, uluslararası piyasada 111 dolardan işlem görüyor. Brent petrol Rusya-Ukrayna savaşında 139 dolara kadar çıkmıştı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş