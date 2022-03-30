30 Mart motorin indirim | Mazota indirim mi geldi? Mazot litresi ne kadar oldu? Dizel araç sahiplerini sevindiren yeni bir indirim duyurusu geldi. Uluslararası petrol piyasasında yaşanan gelişmelerden sonra motorin ve benzin grubuna indirim yapılması bekleniyordu. Beklenen indirim haberi geldi. 30 Mart'ta .mazotun litre satış fiyatında 1 lira 50 kuruş indirime gidildi. Benzine ise herhangi bir indirim uygulanmadı. İşte 30 Mart mazot güncel fiyatları...

30 Mart motorin indirim | Mazota indirim mi geldi? Mazot litresi ne kadar oldu? Dizel araç sahiplerini sevindiren yeni bir indirim duyurusu geldi. Uluslararası petrol piyasasında yaşanan gelişmelerden sonra motorin ve benzin grubuna indirim yapılması bekleniyordu. Beklenen indirim haberi geldi. 30 Mart'ta .mazotun litre satış fiyatında 1 lira 50 kuruş indirime gidildi. Benzine ise herhangi bir indirim uygulanmadı. İşte 30 Mart mazot güncel fiyatları...

Uluslararası piyasada brent petrol fiyatları gerilemeye devam ederken yurt içinde de akaryakıt fiyatlarına indirim yapılmaya devam ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile yükselişe geçen petrol fiyatları savaş şokunun atlatılması ve tarafların ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlamaları nedeniyle düşüşe geçt. Brent petrol 139 dolar seviyesine kadar çıkmıştı, ancak yeni gelişmelerden sonra 110 doların altına gerileyen brent petrol nedeniyle araç sahiplerini sevindirecek bir indirim haberi daha geldi.

Mazota indirim mi geldi?

Dizel motorlu araç sahiplerini sevindiren bir açıklama geldi. Aylar önce mazotun fiyatı benzini geçmiş ve dizel araç kullanmak avantaj olmaktan çıkmıştı. Mazota gelen peş peşe zamların ardından 30 Mart'ta gelen haber araç sahiplerini sevindirdi. Mazotta bu gece yapılan ve pompaya yansıyan indirimle motorinin litre fiyatında 1 lira 50 kuruşluk bir düşüş gerçekleşti.

30 Mart Benzin indirimi var mı?

30 Mart Çarşamba günü sadece motorin grubunda indirim yapıldı. İndirim henüz benzin grubuna gelmedi.

Mazot litresi ne kadar oldu? 30 Mart

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

Benzin litresi ne kadar?

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

Bren petrol ne kadar oldu?

30 Mart 2022 Brent petrol fiyatı, uluslararası piyasada 111 dolardan işlem görüyor. Brent petrol Rusya-Ukrayna savaşında 139 dolara kadar çıkmıştı. .