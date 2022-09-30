30 Eylül Sivas Sinan Akçıl konseri iptal mi? Sinan Akçıl konseri ne zaman, saat kaçta yapılacak? Şarkıları ile son zamanların popüler isimlerinden olan Sinan Akçıl 30 Eylül Cuma günü Sivas'ta sevenleri ile bir araya gelecekti. Sivas'ta konser verecek olan Sinan Akçıl'dan flaş iptal açıklaması geldi. Sinan Akçıl açıklamasında 30 Eylül Sivas konserinin istenmeyen nedenlerden dolayı iptal edildiğini açıkladı.

30 Eylül Sivas Sinan Akçıl konseri iptal mi? Sinan Akçıl konseri ne zaman, saat kaçta yapılacak? Şarkıları ile son zamanların popüler isimlerinden olan Sinan Akçıl 30 Eylül Cuma günü Sivas'ta sevenleri ile bir araya gelecekti. Sivas'ta konser verecek olan Sinan Akçıl'dan flaş iptal açıklaması geldi. Sinan Akçıl açıklamasında 30 Eylül Sivas konserinin istenmeyen nedenlerden dolayı iptal edildiğini açıkladı.

Sinan Akçıl şarkıları ve özel yaşantısı ile gündemden düşmeyen isimlera arasında yer alıyor. Sinan Akçıl konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Genç şarkıcı son olarak 30 Eylül Cuma günü Sivas'ta konser verecekti. Sinan Akçıl konserini bekleyenler açıklanan yeni bir karar ile şok oldu.

30 Eylül Sivas Sinan Akçıl konseri iptal mi?

Sinan Akçıl sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 30 Eylül Sivas konserinin iptal edildiğini duyurdu. Sinan Akçıl açıklamasında şunları söyledi: “Maalesef elimde olmayan sebeplerden dolayı bugünkü Sivas Belediye & Üniversite konserimizin iptal olduğunu açıklamak zorundayım,” dedi.

Sinan Akçıl konseri ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Sİnan Akçıl'ın iptal edilen Sivas konserinin ilerleyen günlerde yeniden organize edilerek yapılması bekleniyor. Sinan Akçıl konserinin ne zaman saat kaçta başlayacağı ise daha sonra duyurulacaktır. Akçıl, “İnanılmaz fazla mesaj alıyoruz ama bugün gelemiyoruz Sivas'a. Sivas Belediyesi'nin bunu çok yakın zamanda telafi edeceğini düşünüyorum. Yakında görüşürüz güzel insanlar” dedi.