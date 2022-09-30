30 Eylül İrem Derici Elazığ konseri ne zaman? İrem Derici Elazığ konseri neden iptal edildi? İrem Derici Elazığ'da konser verecek mi? soruları İrem Derici konserini bekleyen binlerce Elazığlı tarafından sorulmaya başlandı. Elazığ'da Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali'nde sahne alması planlanan İrem Derici'nin konseri sürpriz bir şekilde iptal edildi. Konsere hazırlanan vatandaşlar konserin neden iptal edildiğini ve ne zaman yapılacağını araştırıyor. İrem Derici iptal edilen konser sonrası yaptığı açıklamada 'Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm!' dedi.

30 Eylül İrem Derici Elazığ konseri ne zaman? İrem Derici Elazığ konseri neden iptal edildi? İrem Derici Elazığ'da konser verecek mi? soruları İrem Derici konserini bekleyen binlerce Elazığlı tarafından sorulmaya başlandı. Elazığ'da Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali'nde sahne alması planlanan İrem Derici'nin konseri sürpriz bir şekilde iptal edildi. Konsere hazırlanan vatandaşlar konserin neden iptal edildiğini ve ne zaman yapılacağını araştırıyor. İrem Derici iptal edilen konser sonrası yaptığı açıklamada "Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm!" dedi.

Şarkıları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen İrem Derici geçtiğimiz günlerde Elazığ'da konser verecekti. Elazığ konserinin afişleri kent meydanlarında yerini almış ve genç şarkıcının hayranları konserin başlamasını sabırsızlıkla bekliyordu. İrem Derici'nin konseri sürpriz bir kararla iptal edildi. İrem Derici iptal kararı sonrası yaptığı açıklamada "Ben sanatçıyım! Şarkılarım milyonlara hitap eder. Sevenlerimle arama giremezsiniz." dedi.

30 Eylül İrem Derici Elazığ konseri ne zaman?

Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali kapsamında Elazığ'da 30 Eylül'de konser vermesi planlanan İrem Derici'nin konseri iptal edildi. Konserin ne zaman yapılacağına dair ise henüz yetkililerden açıklama gelmedi.

İrem Derici Elazığ konseri neden iptal edildi?

30 Eylül İrem Derici konseri alınan karar ile iptal edildi. İddialara göre bazi STK kuruluşları ve siyasi partilerin talepleri doğrultusunda İrem Derici konserinin iptal edildiği açıklandı. Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından düzenlenen Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali kapsamında sahneye çıkıp konser vermesi beklenen İrem Derici'nin konseri iptal edildi.

İrem Derici Elazığ'da konser verecek mi?

İrem Derici, konser iptali hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Derici “Elazığ halkı beni istememezlik yapmamıştır, buna eminim, bizim her zaman özel bir bağımız oldu. Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm! Ben sanatçıyım! Şarkılarım milyonlara hitap eder. Sevenlerimle arama giremezsiniz. En kısa zamanda bir şekilde sizinle buluşup şarkılarımı bağıra çağıra söyleyeceğim. Bunu da buraya not edin! Bende renk, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaz! Ben sadece severim! Hem de çok severim! Seni çok seviyorum Elazığ!” dedi. İrem Derici'nin ilerleyek günlerde Elazığ'da yeni bir konser planı yapması bekleniyor.