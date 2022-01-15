3 günde 3 kilo verdiren elma diyeti nasıl yapılır?

Elmanın faydaları saymakla bitmiyor. Elma diyeti yaparak kısa bir süre içerisinde üç kilo verebilmek mümkün. Peki elma diyeti nasıl yapılır? Elmanın vücudumuza ne gibi bir faydası var? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Elma metabolizmayı hızlandıran bir meyvedir. Vücuttaki yağları yakmaya yardımcı olur. Karın bölgesinde bulunan yağları yakmakta çok etkilidir. Bu yüzden elma diyeti oldukça popülerdir. Güçlü bir antioksidan olan elma demir bakımından da zengindir. Bu sayede vücuda enerji vererek gün içerisinde daha iyi hissetmenizi sağlar.

3 günde 3 kilo vermeye yardımcı olan elma diyeti şok diyettir. Diyetin ana besin kaynağı elmadır fakat başka gıdalar da bulunmaktadır. Elma yüksek oranda lif içerdiği için bağırsakları çalıştırarak daha aktif bir hale getirir. Düşük kalorili olduğu için kolay bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur. Gün içerisinde kolay bir şekilde uygulayacağınız elma diyeti sayesinde kilolarınızdan ve vücudunuzdaki ödemden kurtulabilirsiniz.

Elma diyetini nasıl yapmak gerekir?

Elma diyeti 3 gün süren bir diyettir. Daha fazla süre uygulanırsa sağlığa zarar verebildiği için tavsiye edilmemektedir. Diyette beslenme listesine bağlı kalmanız gerekir. Ayrıca gün içerisinde en az 2 litre su tüketmeniz ve bir saat yürüyüş veya yarım saatlik tempolu koşu tavsiye edilir. Diyeti uygularken kesinlikle tuz, şeker, ekmek, unlu mamuller gibi gıdalardan uzak durmak gerekir.

Örnek elma diyeti listesi

Sabah - Bir fincan şekersiz ve sütsüz kahve, bir kase yulaf (yağsız süt ile) içerisine bir tane rendelenmiş yeşil elma



Ara öğün - Bir fincan yeşil çay veya elma çayı, iki tane ceviz veya fındık



Öğlen - Bir kase yağsız yoğurt içerisine iki çay kaşığı tarçın, iki tane yeşil elma



Ara öğün - Bir tane yeşil elma (kabuklarıyla birlikte), iki tane ceviz veya fındık



Akşam - İki tane kabuklu rendelenmiş veya bütün yeşil elma, bir kase yağsız yoğurt içerisine iki çay kaşığı tarçın



Ara öğün - Bir tane yeşil elma (kabuklarıyla birlikte)

Elmanın vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Elma kolesterolü düşürür, dişler için faydalıdır, bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere karşı korur, eklem ağrılarına iyi gelir, bağırsakları çalıştırır, diyabet riskini azaltır, solunum sistemine iyi gelir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.