29 Mayıs'da toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da yarın toplu taşıma araçları ücretsiz mi? 29 Mayıs otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?

29 Mayıs'da toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama sonrasında vatandaşlar 29 Mayıs Pazar günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığına ilişkin araştırmalara başladı. İstanbul'da yarın toplu taşıma araçları ücretsiz mi? 29 Mayıs otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? İşte merak edilen ücretsiz seyahat detayları...