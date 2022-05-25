Marmaray 29 Mayıs'ta ücretsiz mi? 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?

Marmaray 29 Mayıs'ta ücretsiz mi? Marmaray'ın İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla 29 Mayıs Pazar günü ücretsiz olacağı haberleri gündeme oturdu. Vatandaşların sorguladığı 'Marmaray yarın ücretsiz mi?' sorusunun yanıtını sizler için derledik. 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...

Marmaray'ın İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla 29 Mayıs Pazar günü ücretsiz olacağı haberleri gündeme oturdu. Vatandaşların sorguladığı "Marmaray yarın ücretsiz mi?" sorusunun yanıtını sizler için derledik. 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...

Marmaray 29 Mayıs'ta ücretsiz mi?

Marmaray'ın resmi Twitter hesabından, konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." denildi.

29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?

İstanbul'da 29 Mayıs Pazar günü otobüs, İETT, metro ve metrobüsün ücretsiz olup olmayacağı konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Fakat yukarıda da belirtildiği üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Marmaray'ın 29 Mayıs Pazar günü ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

Marmaray nedir?

Marmaray, Türkiye'nin İstanbul ve Kocaeli şehirlerinde hizmet veren banliyö treni sistemidir. Sistem, İstanbul Boğazı'nın altında inşa edilen Marmaray Tüneli'nin inşa edilmesi ve Avrupa Yakasındaki Halkalı Tren İstasyonu ile Anadolu Yakasındaki Gebze Tren İstasyonu arasında yer alan ve Marmara Denizi boyunca uzanan mevcut B1 ve B2 banliyö hatlarının modernizasyonu sonucu hayata geçirilmiştir.

İnşaat çalışmaları Şubat 2004'te başlamış ve projenin tamamlanma tarihi olarak Nisan 2009 olarak ilan edilmiştir. Ancak çalışmalar sırasında ortaya çıkan tarihî ve arkeolojik buluntular nedeniyle gecikmeler yaşanmış ve projenin ilk etabı 29 Ekim 2013'te, ikinci etap çalışmaları ise 12 Mart 2019'da hizmete girmiştir.

Trenler şu an Halkalı - Gebze ve Ataköy - Pendik arası hizmet vermektedir.

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