29 Eylül Esenyurt Saadetdere sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi Saadetdere Mahallesi | Esenyurt 29-30 Eylül sular ne zaman gelir? İSKİ 29 Eylül'de İstanbul'un bazı ilçe ve mahallerinde 24 saat sürecek su kesintisi yaşanacağını sitesinden duyurdu. İstanbul'un Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'nde de 29 Eylül'de sular kesilecek. Peki Saadetdere Mahallesi'nde sular ne zaman gelecek?

29 Eylül Esenyurt Saadetdere sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi Saadetdere Mahallesi | Esenyurt 29-30 Eylül sular ne zaman gelir? İSKİ 29 Eylül'de İstanbul'un bazı ilçe ve mahallerinde 24 saat sürecek su kesintisi yaşanacağını sitesinden duyurdu. İstanbul'un Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'nde de 29 Eylül'de sular kesilecek. Peki Saadetdere Mahallesi'nde sular ne zaman gelecek?

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İSKİ İstanbul'un farklı ilçe ve mahallelerinde su kesintisine gidiyor. Suları kesilen vatandaşlar da suların ne zaman saat kaçta geleceğini internette araştırıyor. 29 Eylül ve 30 Eylül tarihleri arasında 24 saat süreyle Esenyurt'un Saadetdere Mahallesi'nde de sular kesilecek.

İSKİ su kesintisi Saadetdere Mahallesi

İSKİ resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Esenyurt'un Saadetdere Mahallesi'nde bakım onarım çalışmaları kapsamında 24 saat su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

29 Eylül Esenyurt Saadetdere sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ Esenyurt Saadetdere su kesintisi tahmini olarak 29 Eylül saat 09:56'da başlayacak. Çalışmalar tahmini olarak 30 Eylül saat 10.00'da tamamlanacak. Esenyurt Saadetdere Mahallesi'ne 24 saat boyunca su verilmeyeceği tahmin ediliyor.

Esenyurt 29-30 Eylül sular ne zaman gelir?

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Saadetdere Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 29.09.2022 09:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.