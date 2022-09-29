29-30 Eylül Avcılar su kesintisi | Avcılar sular saat kaçta gelecek? Merkez, Gümüşpala, Mustafa Kemalpaşa, Cihangir, Ambarlı, ,Firuzköy Mahallesi, Üniversite Mahallesi sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da uzun süreli su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İSKİ'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre Avcılar'ın pek çok mahallesinde 29 Ekim Perşembe günü ve 30 Ekim Cuma günü sular kesilecek. 24 saat sürecek olan su kesintisi yaşanacak. Avcılar'da yaşayanlar da 29-30 Eylül'de suların ne zaman, saat kaçta geleceğini merak ediyor.

29-30 Eylül Avcılar su kesintisi | Avcılar sular saat kaçta gelecek? Merkez, Gümüşpala, Mustafa Kemalpaşa, Cihangir, Ambarlı, ,Firuzköy Mahallesi, Üniversite Mahallesi sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da uzun süreli su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İSKİ'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre Avcılar'ın pek çok mahallesinde 29 Ekim Perşembe günü ve 30 Ekim Cuma günü sular kesilecek. 24 saat sürecek olan su kesintisi yaşanacak. Avcılar'da yaşayanlar da 29-30 Eylül'de suların ne zaman, saat kaçta geleceğini merak ediyor.

İSKİ İstanbul'da zaman zaman bakım ve arıza nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisine gidiyor. 29 Eylül Perşembe günü ve 30 Eylül Cuma günü de İstanbul'un bazı ilçe ve mahellelerinde su kesintisi yaşanacak. Özellikle Avcılar'da bazı mahallelere 24 saat su verilmeyecek. Avcılar'da yaşayan vatandaşlar 29-30 Eylül Avcılar su kesintisi ne zaman btecek? Avcılar sular saat kaçta gelecek? sorularını sormaya başladı.

29-30 Eylül Avcılar su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamada Avcılar'da uzun süre su kesintisi olacağı açıklandı. Avcılar'daki 10 mahalleden 8'ine 24 saat su verilmeyecek. Kesintinin Haramidere'deki su baskınlarının önüne geçmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında isale hatlarının deplase edilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Avcılar sular saat kaçta gelecek?

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle: “Haramidere'de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında isale hatlarında deplase çalışması yapılacaktır. Bu sebeple Avcılar ilçesi; Mustafa Kemap Paşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşklerve Gümüşpala mahallelerinde 29 Eylül 2022 Perşembe 10.00 ila 30 Eylül 2022 Cuma 10.00 saatleri arasında su verilmeyecektir.”

Merkez, Gümüşpala, Mustafa Kemalpaşa, Cihangir, Ambarlı, ,Firuzköy Mahallesi sular saat kaçta gelecek?

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Gümüspala Mah,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Cihangir Mah,Ambarlı Mah,Firuzköy Mah,Denizköşkler Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 29.09.2022 09:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ nedir?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 1981 yılında, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuş, bağımsız bütçeli bir kamu kurumudur. Kuruluşun amacı, İstanbul'a içme suyu temin etmek, atık suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak, su havzalarını korumak ve dereleri ıslah etmektir.