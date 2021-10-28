29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede resmi tatildir. 29 Ekim günü kamu çalışanları izinlidir ve tüm kamu kurumları kapalıdır. 29 Ekim günü işe gitmek zorunda olan özel sektör çalışanı anne ve babalar 29 Ekim'de 29 Ekim'de anaokulları, kreşler kapalı mı? 29 Ekim'de okul var mı? 29 Ekim'de okullar tatil mi? gibi sorulara yanıt arıyor. Devlet okulunda yer alan ana sınıfları, kreşler ve anaokulları 29 Ekim'de kapalı olacaktır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede resmi tatildir. 29 Ekim günü kamu çalışanları izinlidir ve tüm kamu kurumları kapalıdır. 29 Ekim günü işe gitmek zorunda olan özel sektör çalışanı anne ve babalar 29 Ekim'de 29 Ekim'de anaokulları, kreşler kapalı mı? 29 Ekim'de okul var mı? 29 Ekim'de okullar tatil mi? gibi sorulara yanıt arıyor. Devlet okulunda yer alan ana sınıfları, kreşler ve anaokulları 29 Ekim'de kapalı olacaktır.

Dini bayramlarda ve ulusal bayramlarda bir çok kişi çalışmaya devam ediyor. Çocuklarını kreşlere ve anaokulan gönderen anne babalar da resmi tatil günlerinde buraların açık olup olmadığını merak ediyor. Kapalı olan kreşler nedeniyle iş yerinden izin almak zorunda kalan anne ve babalar bu durum karşısında oldukça zorluk çekiyor.

29 Ekim'de anaokulları, kreşler kapalı mı?

29 Ekim Ulusal Bayramdır ve bu günde kamu kurum ve kuruluşları kapalıdır. Milyonlarca kişi de izinlidir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda devlete ait kreş ve anaokulları kapalı olur. Ancak bazı özel kreşler resmi tatil günlerinde açık olur.

29 Ekim'de okul var mı?

29 Ekim Cuma günü tüm resimi eğitim kurumları tatildir. Öğrenciler 29 Ekim'de izinli olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Dolayısıyal resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları açık olmayacak.

29 Ekim resmi tatil mi?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedir?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.

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