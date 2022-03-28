28 mart brent petrol ne kadar oldu? Brent petrol fiyatı düştü mü, yükseldi mi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşanmıştı. 138 dolar seviyesine kadar çıkan brent petrol fiyatları Rusya-Ukrayna hattında barış müzakerelerinin başlamasıyla düşüşe geçmişti. Ardından Rus enerji ürünlerine yeni ambargo endişesi brent petrolün yeniden yükselişe geçmesine neden oldu. Yeni haftada 28 Mart Pazartesi günü brent petrol 116 dolar seviyesinden işlem görüyor. Brent petrol fiyatları Rusya-Ukrayna arasında yaşanacak barış müzakerelerine odaklanmış durumda.

28 mart brent petrol ne kadar oldu? Brent petrol fiyatı düştü mü, yükseldi mi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşanmıştı. 138 dolar seviyesine kadar çıkan brent petrol fiyatları Rusya-Ukrayna hattında barış müzakerelerinin başlamasıyla düşüşe geçmişti. Ardından Rus enerji ürünlerine yeni ambargo endişesi brent petrolün yeniden yükselişe geçmesine neden oldu. Yeni haftada 28 Mart Pazartesi günü brent petrol 116 dolar seviyesinden işlem görüyor. Brent petrol fiyatları Rusya-Ukrayna arasında yaşanacak barış müzakerelerine odaklanmış durumda.

Dünya brent petol fiyatlarına odaklanmış durumda. Petrl ürünlerini yurt dışından döviz ile alan ülkeler brent petrolde yaşanan artış sonrası akaryakıt ürünlerine peş peşe zam yapmak zorunda kaldı. Enflasyonun tüm ülkeler için sıkıntı yaşattığı son zamanlarda enerji fiyatlarının yükselmesi ülkeleri zor durumda bırakıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile krize giren enerji piyasası ilk şoku a tlatmış görünüyor. Hızlı bir yükseliş gösteren brent petrol fiyatları 28 Mart Pazartesi günü gerilemeye başladı.

Brent petrol fiyatı arttı mı, düştü mü?

Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmelerinin başlamasıyla brent petrol fiyatları düşüşe geçti. Cuma günü 120,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 117,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,6 azalışla 113,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 109,37 dolardan alıcı buldu.

28 mart brent petrol ne kadar oldu?

28 Mart Pazartesi günü ABD ham petrolü ve Brent petrolde yüzde 3'e yaklaşan değer kayıpları görüldü. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 116 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol nedir?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

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