28 Ekim kargolar açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma kargolar çalışıyor mu? 28 Ekim hangi kargolar çalışıyor?

28 Ekim kargolar açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatillerden biri. Dolayısıyla bir gün öncesinin de tatil olup olmadığı merak konusu haline geldi. 28 Ekim Cuma günü kargolar çalışıyor mu? 28 Ekim hangi kargolar çalışıyor? İşte detaylar...

28 Ekim kargolar açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatillerden biri. Dolayısıyla bir gün öncesinin de tatil olup olmadığı merak konusu haline geldi. 28 Ekim Cuma günü kargolar çalışıyor mu? 28 Ekim hangi kargolar çalışıyor? İşte detaylar...

28 Ekim kargolar açık mı, yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili Resmi Gazete'de belirtilene göre, 28 Ekim günü saat 13.00'da başlamış olacak. Dolayısıyla 28 Ekim günü kargoların dağıtımı 13.00'a kadar devam edecek ve öğle vaktinden sonra çalışma olmayacak.

28 Ekim Cuma kargolar çalışıyor mu?

Kargo ile işi olan kişiler "28 Ekim Cuma kargolar çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Kargo firmaları 28 Ekim Cuma günü yarım gün hizmet verecek.

29 Ekim Cumartesi kargolar çalışıyor mu?

Resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, hafta sonuna denk gelmiş olsa da, çalışma yapan iş yerlerinin tatil olması bekleniyor. Kargo firmaları da 29 Ekim gün çalışmayacak.

28 Ekim hangi kargolar çalışıyor?

Yarım gün tatil olması nedeniyle 28 Ekim Cuma günü tüm kargolar 13.00'a kadar açık olacak. Saatler, kargo firmalarının öğle molasına göre değişiklik gösterebilir.

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