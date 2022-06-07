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25 yaşındaki kız sokak ortasında ölü bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Aylin Arslan (25) sokak ortasında ölü bulundu. Aylin Arslan'ın cenazesi Samandağ Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

43 Dakika Önce
2022-06-07 10:01:19
25 yaşındaki kız sokak ortasında ölü bulundu

Olay, sabaha karşı ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bir kadının hareketsiz yattığını gören mahalleli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, ölen kadının Aylin Arslan olduğu tespit edildi.

Aylin Arslan'ın cenazesi Samandağ Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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