25 Ağustos benzin-mazot zammı | Benzine zam var mı? Bu gece benzine zam mı geldi? 25-26 Ağustos benzine ve mazota zam mı yapıldı? Araç sahipleri güne akaryakıtta yeni bir zam yada indirim olup olmadığını araştırarak başlıyor. Son günlerde benzin ve mazot fiyatlarına gelen indirimler vatandaşlara bir nebze de olsa rahat nefes aldırmıştı. Ancak brent petrolde ve yurt içi döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle benzin ve mazota yeni zamlar geldi. Benzinli araç sahipleri 25 Ağustos'ta benzine zam var mı? sorusuna yanıt arıyor.

25 Ağustos benzin-mazot zammı | Benzine zam var mı? Bu gece benzine zam mı geldi? 25-26 Ağustos benzine ve mazota zam mı yapıldı? Araç sahipleri güne akaryakıtta yeni bir zam yada indirim olup olmadığını araştırarak başlıyor. Son günlerde benzin ve mazot fiyatlarına gelen indirimler vatandaşlara bir nebze de olsa rahat nefes aldırmıştı. Ancak brent petrolde ve yurt içi döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle benzin ve mazota yeni zamlar geldi. Benzinli araç sahipleri 25 Ağustos'ta benzine zam var mı? sorusuna yanıt arıyor.

Dünya genelinde jeopolitik risklerin en üst seviyeye çıkmasıyla petrol fiyatları adeta uçuışa geçti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan süreçte akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam geldi. Gelen zamlar araç sahiplerinin belini kırdı. Kontak çevirmeye bile korkan araç sahipleri son haftalarda brent petrolde yaşanan gerileme nedeniyle gelen indirimlere sevinmişti. Ancak son günlerde akaryakıta yeniden art arda zamlar geldi.

25 Ağustos benzin-mazot zammı

25 Ağustos Perşembe'yi 26 Ağustos Cuma'ya bağlayan gece akaryakıta yeni bir zam haberi geldi. Dün yapılan mazot zammının ardından mazota bir zam daha geldi. 24 Ağustos'ta 95 kuruş yapılan zammın ardından 25 Ağustos'ta 87 kuruşluk bir zam daha mazot satışlarına yansıdı. Benzinde ise henüz bir fiyat değişimi olmadı.

Benzine zam var mı?

Benzinli araç sahipleri ise yaşanan zam furyasından sonra benzine de zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Benzin fiyatlarında 25 Ağustos'ta herhangi bir zam beklenmiyor.

Bu gece benzine zam mı geldi?

NTV'de yer alan habere göre mazota (motoin) bir zam daha geldi. Mazotun fiyatı 27 TL'ye dayanırken benzinli araç sahipleri benzine zam geldi mi? sorusunu sormaya başladı. Benzin grubunda şu anda henüz bir zam beklenmiyor. Ancak yurt içi döviz kurlarında yukarı yönlü hareket devam ederse ve brent petrolde artış sürerse benzine de yakın zamanda zam gelebilir.

Peş peşe zamlar geldi

Geçtiğimiz hafta mazota (motorin) peş peşe zamlar gelmişti. Önce 77 kuruş zam yapılmış ardından 1 lira 7 kuruşluk artış uygulanmıştı. Dün de mazotun litre satış fiyatınıa 95 kuruş zam gelmişti. 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece ise mazota yeni bir zam bekleniyor. Zam oranının 87 kuruş olması bekleniyor.

25 Ağustos mazot fiyatı (Güncel)

İstanbul / Avrupa 25,97 TL

İstanbul / Anadolu 25,99 TL

Ankara 26,09 TL

İzmir 26,11 TL

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.