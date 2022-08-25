Dizele bir zam daha! 25 Ağustos mazota zam mı geldi? Bu gece Mazota (motorin) zam mı yapıldı? 25-26 Ağustos mazota yeniden zam mı gelecek? Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ile benzin ve mazot litre satış fiyatlarında son haftalarda peş peşe indirimler yapılmıştı. Araç sahipleri indirimler ile bir nebze de olsa rahat nefes almıştı. Ancak son günlerde yurt içinde döviz kurlarından ve uluslararası petrol fiyatlarının artması nedeniyle akaryakıta zamlar gelmişti. 24 Ağustos'ta gelen zam haberinin ardından bir zam haberi de 25 Ağustos'ta geldi. Peki benzin ve motorine bu akşam zam mı yapılacak?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya piyasalarında petrol fiyatları adeta uçuşa geçti. Rus enerji ürünlerine uygulanan ambargo küresel çapra enerji fiyatlarının artmasına neden oldu. durum böyle olunca petrolü yurt dışından döviz ile alan ülkelerde akaryakıta peş peşe zamlar geldi. Ancak son zamanlarda brent petrolde yaşanan gevşeme sonucu benzin ve mazota indirimler yapılmıştı. Yaşanan olumlu havanının tersine dönmesi ile ülkemizde de son günlerde akaryakıt fiyatlarında artışa gidildi. Yaşanan gelişmelerden sonra araç sahipleri Dizele bir zam daha! 25 Ağustos mazota zam mı geldi? Bu gece Mazota (motorin) zam mı yapıldı? 25-26 Ağustos mazota yeniden zam mı gelecek? sorularına yanıt aramaya başladı.

25 Ağustos mazota zam mı geldi?

24 Ağustos'ta mazota zam yapılacağı haberleri araç sahiplerini endişelendirmişti. 24 Ağustos Çarşamba'yı 25 Ağustos Perşembe'ye bağlayan gece mazota 95 kuruş zam yapıldı. Son gelen habere göre mazota bir zam daha gelmesi mümkün. NTV'de yer alan habere göre mazotun litre satış fiyatına 25 Ağustos Perşembe'yi 26 Ağustos Cuma'ya bağlayan gece yeni bir zam gelecek. Mazota bu gece 87 kuruşluk yeni bir zam bekleniyor.

Bu gece Mazota (motorin) zam mı yapıldı?

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre mazota bir zam daha kapıda. Daha dün yapılan 95 kuruşluk zammın ardından mazotun litre satış fiyatına bu gece 87 kuruş zam daha gelmesi bekleniyor.

25-26 Ağustos mazota yeniden zam mı gelecek?

Geçtiğimiz hafta mazota (motorin) peş peşe zamlar gelmişti. Önce 77 kuruş zam yapılmış ardından 1 lira 7 kuruşluk artış uygulanmıştı. Dün de mazotun litre satış fiyatınıa 95 kuruş zam gelmişti. 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece ise mazota yeni bir zam bekleniyor. Zam oranının 87 kuruş olması bekleniyor.

25 Ağustos mazot litre fiyatı (Güncel)

İstanbul / Avrupa 25,97 TL

İstanbul / Anadolu 25,99 TL

Ankara 26,09 TL

İzmir 26,11 TL

25 Ağustos benzin litre fiyatı (Güncel)

İstanbul / Avrupa 21,14 TL

İstanbul / Anadolu 21,15 TL

Ankara 21,26 TL

İzmir 21,26 TL