22 Eylül Sivas'ta hangi mahallede sular kesilecek? 22 Eylül Sivas'ın hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 4 Eylül Barajı'na, Hafik Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlanan isale hattında inceleme yaptı. Bilgin 4 Eylül Barajında 1 aylık su kaldığını açıkladı. 22 Eylül'de Sivas'ta 56 mahallede 24 saat süren su kesintisi yaşanacağı da açıklandı. İşte 22-23 Eylül tarihlerinde suların kesileceği mahalle ve ilçeler...

22 Eylül Sivas'ta hangi mahallede sular kesilecek? 22 Eylül Sivas'ın hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 4 Eylül Barajı'na, Hafik Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlanan isale hattında inceleme yaptı. Bilgin 4 Eylül Barajında 1 aylık su kaldığını açıkladı. 22 Eylül'de Sivas'ta 56 mahallede 24 saat süren su kesintisi yaşanacağı da açıklandı. İşte 22-23 Eylül tarihlerinde suların kesileceği mahalle ve ilçeler...

Sivas'ta yaşanan su sıkıntısı devam ederken Başkan Hilmi Bilgin 4 Eylül Barajı'na, Hafik Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlanan isale hattında inceleme yaptı. Kentte yaşanan su sıkıntısının önüne geçmek için çalışamalara ağırlık veren Başkan Bilgin 4 Eylül Barajında 1 aylık su kaldığını açıkladı. Sivas Belediyesi ise aldığı kararı duyurdu. Sivas Belediyesi kentte 24 saat süre ile 56 mahallede su kesintisi yapılacağını açıkladı.

22 Eylül Sivas'ta hangi mahallede sular kesilecek?

Alibaba Mah. (Bir Kısmı)

Gökmedrese Mah.

Orhangazi Mh.

Abdulvahabi Gazi Mah.

Akdeğirmen Mah.

Çayyurt Mah.

Mevlana Mah. (Bir Kısmı)

Kılavuz Mah. (Bir Kısmı)

İnönü Mah.

Mısmılırmak Mah.

Bahtiyarbostan Mah.

Ferhatbostan Mah.

Dedebalı Mah.

Huzur Mah. (Bir Kısmı)

Demircilerardı Mah.

Küçükminare Mah.

Çarşıbaşı Mah.

Yeşilyurt Mah.

Paşabey Mah.

Pulur Mah.

Yahyabey Mah.

Altuntabak Mah.

Eskikale Mah.

Ece Mah. (Bir Kısmı)

Sularbaşı Mah.

Kadıburhanettin Mah.

Örtülüpınar Mah.

Kümbet Mah. (Bir Kısmı)

Selçuklu Mah. (Bir Kısm

Emek Mah. (Bir Kısmı)

Diriliş Mah. (Bir Kısmı)

Mimarsinan Mah.

Gültepe Mah.

Yenişehir Mah.

Kaleardı Mah.

Gülyurt Mah.

Gökçebostan Mah.

Halif Rifatpaşa Mah.

Uluanak Mah.

Üniversite

O.S.B. 1

Kardeşler Mah.

Üçlerbey Mah.

Kızılırmak Mah.

4 Eylül Mah.

Seyrantepe Mah.

Çayboyu Mah.

Eğriköprü Mah.

Şeyhşamil Mah.

.O.S.B. 2

A. Turangazi Mah.

(Kılavuz Toki Evleri)

22 Eylül Sivas'ta sular ne zaman gelecek?

22 Eylül'de Sivas'ta 56 mahallede su kesintisi yapılacağı iddia edildi. Su kesintisinin 24 saat süreceği belirtiliyor.

4 Eylül Barajında 1 aylık su kaldı?

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 4 Eylül Barajında 1 aylık su kaldığını açıkladı. Bilgin şunları söyledi: ''Uzun bir süredir şehrimizde su sorunu gündemde. Şu an Sivas'ımıza su sağlayan 4 Eylül Barajı'mızda su bitme noktasında. Yaklaşık 1 aylık su var. Ciddi manada su sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Tavra Deresi'nden aldığımız su, şehrin ihtiyacının yaklaşık 3'te 2'sini karşılıyor. Kalan kısmı da barajdan aldığımız su. O tarihe kadar su düzenli olarak yetmeyecek gibi. Bu nedenle önümüzdeki süreçte haftanın bir günü, bölgesel olarak su kesintilerine başlayacağız. Projenin tamamı ise önümüzdeki yaz tamamlanmış olacak''