22 Eylül Sivas sular ne zaman gelecek? Sivas'ta sular saat kaçta gelecek? Sivas su kesintisi kaç saat sürecek? (22 Eylül-23 Eylül) tarihleri arsında Sivas'ın pek çok ilçesinde ve mahallesinde su kesintisi yapılacak. 22 Eylül tarihinde saat 06.00'da başlayacak olan su kesintisi yaklaşık olarak 24 saat sürecek. Sivas'ta suyu olmayan vatandaşlar da suların ne zaman, saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. İşte Sivas 22-23 Eylül su kesintisine dair detaylar...

22 Eylül Sivas sular ne zaman gelecek? Sivas'ta sular saat kaçta gelecek? Sivas su kesintisi kaç saat sürecek? (22 Eylül-23 Eylül) tarihleri arsında Sivas'ın pek çok ilçesinde ve mahallesinde su kesintisi yapılacak. 22 Eylül tarihinde saat 06.00'da başlayacak olan su kesintisi yaklaşık olarak 24 saat sürecek. Sivas'ta suyu olmayan vatandaşlar da suların ne zaman, saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. İşte Sivas 22-23 Eylül su kesintisine dair detaylar...

Küressl ısınma ve iklim değişikliğinin en çok etkilediği illerden birisi de Sivas oldu. Sivas'ta içme suyu ile ilgili sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Sivas Belediyesi kent genelinde şebeke suyunda yaşanan eksiklik nedenyle su kesintileri yapılacağını açıkladı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 4 Eylül Barajı'na, Hafik Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlanan isale hattında inceleme yaptı. Bilgin 4 Eylül barasında 1 aylık su kaldığını açıkladı.

22 Eylül Sivas sular ne zaman gelecek?

Sivas'ta 56 mahallenin suyu 24 saat süreyle kesilecek. Sivas'ta su çalışmaarı nedenyle 22 Eylül saat 06.00'da başlaacak olan su kesintisi 24 saat sürecek.

Sivas'ta sular saat kaçta gelecek?

56 mahallede suların kesilmesi beklenirken suların 23 Eylül'ün ilk saatlerinde hanelere ulaşması bekleniyor. İçmesuyu depolarının çıkış vanalarının değişimi çalışması yapılacağı için Sivas'ın çeşitli ilçelerinde 56 mahallede su kesintisine gidilecek. Sivas su kesintisi yaklaşık olarak 24 saat sürecek. İşte 22 Eylül'de suların kesileceği mahalleler;

4 Eylül barajında 1 aylık su kaldı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 4 Eylül Barajı'na, Hafik Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlanan isale hattında inceleme yaptı. İnceleme sırasında açıklama yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şunları söyledi: ''Uzun bir süredir şehrimizde su sorunu gündemde. Şu an Sivas'ımıza su sağlayan 4 Eylül Barajı'mızda su bitme noktasında. Yaklaşık 1 aylık su var. Ciddi manada su sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Tavra Deresi'nden aldığımız su, şehrin ihtiyacının yaklaşık 3'te 2'sini karşılıyor. Kalan kısmı da barajdan aldığımız su. O tarihe kadar su düzenli olarak yetmeyecek gibi. Bu nedenle önümüzdeki süreçte haftanın bir günü, bölgesel olarak su kesintilerine başlayacağız. Projenin tamamı ise önümüzdeki yaz tamamlanmış olacak''

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