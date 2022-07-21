21 Temmuz mazota indirim var mı? 21 Temmuz'da mazot (motorin) indirim mi yapıldı? Dizel (Mazot) litresi ne kadar oldu? Rusya'nın Ukrayna'yı uluslararası hukuku ayaklar altına alarak işgale kalkışması ile başlayan jeopolitik kriz enerji krizine dönüştü. Rus enerji ürünlerine uygulanan ambargo sonrası brent petrol fiyatları rekor seviyeleri gördü. Ancak son günlerde uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan gerileme yurt içinde de akaryakıta indirim olarak yansıdı. Son olarak benzine 19 Temmuz'da 94 kuruşluk bir indirim yapılmış ve mazota da indirim beklentisi oluşmuştu. Peki 21 Temmuz'da benzim ve mazota indirim yapılacak mı?

21 Temmuz mazota indirim var mı? 21 Temmuz'da mazot (motorin) indirim mi yapıldı? Mazot litresi ne kadar oldu? Rusya'nın Ukrayna'yı uluslararası hukuku ayaklar altına alarak işgale kalkışması ile başlayan jeopolitik kriz enerji krizine dönüştü. Rus enerji ürünlerine uygulanan ambargo sonrası brent petrol fiyatları rekor seviyeleri gördü. Ancak son günlerde uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan gerileme yurt içinde de akaryakıta indirim olarak yansıdı. Son olarak benzine 19 Temmuz'da 94 kuruşluk bir indirim yapılmış ve mazota da indirim beklentisi oluşmuştu. Peki 21 Temmuz'da benzim ve mazota indirim yapılacak mı?

Araç sahiplerinin gözü kulağı akaryakıt fiyatlarına gelecek olan zam ve indirimde. Ülkemizde trafikte seyreden milyonlarca araç sahibi artan petrol fiyatlarına paralel olarak zamlanan akaryakıt fiyatları nedeniyle adeta kontak çevirmeye korkar oldu. Araç sahipleri güne başlarken indirim ve zam haberlerini yakından takip ediyor. Son olarak benzine gelen indirim dizel araç sahiplerini de umutlandırdı.

21 Temmuz mazota indirim var mı?

Uluslararası petrol piyasasında son haftalarda fiyatlarda aşağı çekiliş mevcut. Dünya genelinde enerjiye olan talebin azalması, ülkelerin resesyona girme riski nedeniyle brent petrol fiyatları oldukça düştü. Durum böyle olunca ülkemizde de akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. 19 Temmuz'da benzinin litre satış fiyatına 94 kuruş indirim yapıldı. Benzine gelen indirimin ardından dizel araç sahipleri mazota da indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu.

21 Temmuz'da mazot (motorin) indirim mi yapıldı?

Gelen son bilgilere göre 21 Temmuz Perşembe günü mazota ve benzine herhangi bir indirim yada zam görünmüyor. Bretn petrol piyasasının bir miktar daha aşağı çekilmesi ile benzin ve mazota yeni zamlar gelebilir. Ancak 21 Temmuz'da akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik olmaaycak.

Dizel (Mazot) litresi ne kadar oldu?

İstanbul / Avrupa 25,37 TL

İstanbul / Anadolu 25,39 TL

Ankara 25,48 TL

İzmir 25,50 TL

Brent petrol ne kadar? 21 Temmuz

Brent petrol fiyatlarında son bir kaç gündür yeniden yukarı yönlü hareket mevcut. Dün 107,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,92 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99,39 dolardan alıcı buldu.