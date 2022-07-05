21 saat derse giren öğretmen ne kadar ek ders ücreti alacak? 21-25-30 saat derse giren öğretmen maaşla birlikte ne kadar ek ders ücreti alır? Milyonlarca memur gibi öğretmenler de Temmuz ayında maaşlarına yüzde 41.69 oranında zam alacak. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan ek ders ücretleri de Temmuz ayında zamlanacak. Durum böyle olunca binlerce öğretmen girdikleri ders sayısına göre ne kadar ücret alacaklarını merak edip araştırmaya başladı. Peki haftada 21 saat, 24, 25 saat ve 30 saat derse giren bir öğretmen ne kadar maaş ve ek ders ücreti alacak?

21 saat derse giren öğretmen ne kadar ek ders ücreti alacak? 21-25-30 saat derse giren öğretmen maaşla birlikte ne kadar ek ders ücreti alır? Milyonlarca memur gibi öğretmenler de Temmuz ayında maaşlarına yüzde 41.69 oranında zam alacak. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan ek ders ücretleri de Temmuz ayında zamlanacak. Durum böyle olunca binlerce öğretmen girdikleri ders sayısına göre ne kadar ücret alacaklarını merak edip araştırmaya başladı. Peki haftada 21 saat, 24, 25 saat ve 30 saat derse giren bir öğretmen ne kadar maaş ve ek ders ücreti alacak?

2022 Temmuz ayında milyonlarca memur gibi milyonlarca emeklinin maaşına yapılacak zam oranı netlik kazandı. Buna göre öğretmen maaşlarına da Temmuz ayında yüzde 41.69 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ek azm yapılıp yapılmayacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Öğretmen maaşlarıyla birlikte ek ders ücretlerine de zam yapıldı. 2022 Temmuz öğretemen zamlı ek ders ücretleri ise şu sıralar pek çok öğretmen tarafından araştırılıyor.

21 saat derse giren öğretmen ne kadar ek ders ücreti alacak?

2022 yılı zamlı öğretmen maaşları belli oldu. Öğretemen maaşlarına yüzde 41'den fazla zam yapılacak. Ek zam da gelirse eğer öğretmen maaşlarına yaklaşık olarak yüzde 43 oranında zam yapılabilir. 2022 Temmuz ayı ile birlikte öğretmen ek ders ücretlerine de zam geldi. Buna göre yapılan hesaplamalarda 1/4 derece ve kademedeki bir öğretmenin maaşı 8.668 liradan 12.282 liraya çıktı. Öğretmen ek ders ücretleri ile birlikte öğretmen maaşlarının bir hayli yükselmesi bekleniyor.

21-25-30 saat derse giren öğretmen maaşla birlikte ne kadar ek ders ücreti alır?

21 saat

Brüt Ücret : 692,21 ₺

Gelir Vergisi Kesintisi 103,83 ₺

Damga Vergisi Kesintisi 5,25 ₺

Kesinti Toplamı 109,08 ₺

Net Ele Geçen 583,13 ₺

30 saat

Brüt Ücret : 988,87 TL

Gelir Vergisi Kesintisi 148,33 TL

Damga Vergisi Kesintisi 7,51 TL

Kesinti Toplamı 155,84 TL

Net Ele Geçen 833,03 TL

84 saat

Brüt Ücret : 2.768,83 ₺

Gelir Vergisi Kesintisi 415,32 ₺

Damga Vergisi Kesintisi 21,02 ₺

Kesinti Toplamı 436,34 ₺

Net Ele Geçen 2.332,49 ₺

25 saat

Brüt Ücret : 824,06 ₺

Gelir Vergisi Kesintisi 123,61 ₺

Damga Vergisi Kesintisi 6,25 ₺

Kesinti Toplamı 129,86 ₺

Net Ele Geçen 694,20 ₺

100 saat

Brüt Ücret : 3.296,23 ₺

Gelir Vergisi Kesintisi 494,43 ₺

Damga Vergisi Kesintisi 25,02 ₺

Kesinti Toplamı 519,45 ₺

Net Ele Geçen 2.776,78 ₺

2022 Temmuz ek ders ücreti (kadrolu-sözleşmeli) ne kadar?

2022 yılı ocak ayında öğretmen ek ders ücretleri zamlanmıştı. Temmuz ayında da öğretmen ek ders ücretlerine yapılacak zam oranı merakla bekleniyordu. Öğretmen maaşlarına yapılan yüzde 41'den fazla zam ile ek ders ücretleri de ciddi oranda artacak. İşte yüzde 40 zamlı tahminlere göre net ek ders ücretleri...

Gündüz ek ders ücreti 38 TL

Gece ek ders ücreti 42 TL

Özel eğitim ek ders ücreti 48 TL

Takviye kursu ek ders ücreti 78 TL

Sözleşmeli öğretmen ücreti 33 TL

(Yukarıdaki hesaplamalar %15'lik vergi dilimine göre hesaplanmıştır)

2022 TEMMUZ ZAMLI MAAŞLAR

En düşük memur maaşı– 9105 TL

En düşük memur emeklisi -6078 TL

GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.848 TL

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 -9.707 TL

ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 TL

BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 TL

POLİS MEMURU 8/1 -13.747 TL

UZ. DOKTOR 1/4 -18.853 TL

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 -11.828 TL

MÜHENDİS 1/4 - 16.205 TL

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 TL

PROFESÖR 1/4 - 25.984 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 TL

VAİZ 1/4 - 12.752 TL

AVUKAT 1/4 - 15.485 TL

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