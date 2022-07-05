21 saat derse giren öğretmen ne kadar ek ders ücreti alacak? 21-25-30 saat derse giren öğretmen maaşla birlikte ne kadar ek ders ücreti alır?
21 saat derse giren öğretmen ne kadar ek ders ücreti alacak? 21-25-30 saat derse giren öğretmen maaşla birlikte ne kadar ek ders ücreti alır? Milyonlarca memur gibi öğretmenler de Temmuz ayında maaşlarına yüzde 41.69 oranında zam alacak. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan ek ders ücretleri de Temmuz ayında zamlanacak. Durum böyle olunca binlerce öğretmen girdikleri ders sayısına göre ne kadar ücret alacaklarını merak edip araştırmaya başladı. Peki haftada 21 saat, 24, 25 saat ve 30 saat derse giren bir öğretmen ne kadar maaş ve ek ders ücreti alacak?
2022-07-05 14:25:14
21 saat derse giren öğretmen ne kadar ek ders ücreti alacak? 21-25-30 saat derse giren öğretmen maaşla birlikte ne kadar ek ders ücreti alır? Milyonlarca memur gibi öğretmenler de Temmuz ayında maaşlarına yüzde 41.69 oranında zam alacak. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan ek ders ücretleri de Temmuz ayında zamlanacak. Durum böyle olunca binlerce öğretmen girdikleri ders sayısına göre ne kadar ücret alacaklarını merak edip araştırmaya başladı. Peki haftada 21 saat, 24, 25 saat ve 30 saat derse giren bir öğretmen ne kadar maaş ve ek ders ücreti alacak?
2022 Temmuz ayında milyonlarca memur gibi milyonlarca emeklinin maaşına yapılacak zam oranı netlik kazandı. Buna göre öğretmen maaşlarına da Temmuz ayında yüzde 41.69 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ek azm yapılıp yapılmayacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Öğretmen maaşlarıyla birlikte ek ders ücretlerine de zam yapıldı. 2022 Temmuz öğretemen zamlı ek ders ücretleri ise şu sıralar pek çok öğretmen tarafından araştırılıyor.
21 saat derse giren öğretmen ne kadar ek ders ücreti alacak?
2022 yılı zamlı öğretmen maaşları belli oldu. Öğretemen maaşlarına yüzde 41'den fazla zam yapılacak. Ek zam da gelirse eğer öğretmen maaşlarına yaklaşık olarak yüzde 43 oranında zam yapılabilir. 2022 Temmuz ayı ile birlikte öğretmen ek ders ücretlerine de zam geldi. Buna göre yapılan hesaplamalarda 1/4 derece ve kademedeki bir öğretmenin maaşı 8.668 liradan 12.282 liraya çıktı. Öğretmen ek ders ücretleri ile birlikte öğretmen maaşlarının bir hayli yükselmesi bekleniyor.
21-25-30 saat derse giren öğretmen maaşla birlikte ne kadar ek ders ücreti alır?
21 saat
Brüt Ücret : 692,21 ₺
Gelir Vergisi Kesintisi 103,83 ₺
Damga Vergisi Kesintisi 5,25 ₺
Kesinti Toplamı 109,08 ₺
Net Ele Geçen 583,13 ₺
30 saat
Brüt Ücret : 988,87 TL
Gelir Vergisi Kesintisi 148,33 TL
Damga Vergisi Kesintisi 7,51 TL
Kesinti Toplamı 155,84 TL
Net Ele Geçen 833,03 TL
84 saat
Brüt Ücret : 2.768,83 ₺
Gelir Vergisi Kesintisi 415,32 ₺
Damga Vergisi Kesintisi 21,02 ₺
Kesinti Toplamı 436,34 ₺
Net Ele Geçen 2.332,49 ₺
25 saat
Brüt Ücret : 824,06 ₺
Gelir Vergisi Kesintisi 123,61 ₺
Damga Vergisi Kesintisi 6,25 ₺
Kesinti Toplamı 129,86 ₺
Net Ele Geçen 694,20 ₺
100 saat
Brüt Ücret : 3.296,23 ₺
Gelir Vergisi Kesintisi 494,43 ₺
Damga Vergisi Kesintisi 25,02 ₺
Kesinti Toplamı 519,45 ₺
Net Ele Geçen 2.776,78 ₺
2022 Temmuz ek ders ücreti (kadrolu-sözleşmeli) ne kadar?
2022 yılı ocak ayında öğretmen ek ders ücretleri zamlanmıştı. Temmuz ayında da öğretmen ek ders ücretlerine yapılacak zam oranı merakla bekleniyordu. Öğretmen maaşlarına yapılan yüzde 41'den fazla zam ile ek ders ücretleri de ciddi oranda artacak. İşte yüzde 40 zamlı tahminlere göre net ek ders ücretleri...
Gündüz ek ders ücreti 38 TL
Gece ek ders ücreti 42 TL
Özel eğitim ek ders ücreti 48 TL
Takviye kursu ek ders ücreti 78 TL
Sözleşmeli öğretmen ücreti 33 TL
(Yukarıdaki hesaplamalar %15'lik vergi dilimine göre hesaplanmıştır)
2022 TEMMUZ ZAMLI MAAŞLAR
En düşük memur maaşı– 9105 TL
En düşük memur emeklisi -6078 TL
GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.848 TL
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 -9.707 TL
ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 TL
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 TL
BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 TL
POLİS MEMURU 8/1 -13.747 TL
UZ. DOKTOR 1/4 -18.853 TL
HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 -11.828 TL
MÜHENDİS 1/4 - 16.205 TL
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 TL
PROFESÖR 1/4 - 25.984 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 TL
VAİZ 1/4 - 12.752 TL
AVUKAT 1/4 - 15.485 TL
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