2023 zamlı ocak öğretmen maaşı | Kademe ve dereceye göre 2023 öğretmen maaşı ne kadar olacak? (1/4-8/1-8/3-7/2-6/3-5/1-4/2-3/1-2/3)

2023 zamlı ocak öğretmen maaşı | Kademe ve dereceye göre 2023 öğretmen maaşı ne kadar olacak? 2022 yılı Temmuz ayında tüm memurlarda olduğu gibi öğretmen maaşlarına da zam yapıldı. Yüzde 42 oranında maaşlarına zam alan öğretmenler 2022 yılının sonlarına doğru yaklaştıkça 2023 zamlı ocak maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik maaş farklarının da Ocak ayında devreye girmesiyle öğretmen maaşlarında ciddi bir artış yaşanacak. İşte enflasyon tahminlerine göre kademe ve derece (1/4-8/1-8/3-7/2-6/3-5/1-4/2-3/1-2/3)) 2023 öğretmen maaşları...

2023 zamlı ocak öğretmen maaşı | Kademe ve dereceye göre 2023 öğretmen maaşı ne kadar olacak? 2022 yılı Temmuz ayında tüm memurlarda olduğu gibi öğretmen maaşlarına da zam yapıldı. Yüzde 42 oranında maaşlarına zam alan öğretmenler 2022 yılının sonlarına doğru yaklaştıkça 2023 zamlı ocak maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik maaş farklarının da Ocak ayında devreye girmesiyle öğretmen maaşlarında ciddi bir artış yaşanacak. İşte enflasyon tahminlerine göre kademe ve derece (1/4-8/1-8/3-7/2-6/3-5/1-4/2-3/1-2/3)) 2023 öğretmen maaşları...

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan binlerce öğretmen 2022 yılında maaşlarına yapılan yüzde 42 oranında zam aldı. Bu zamla birlikte en düşük öğretmen maaşı 10 bin TL sınırına kadar çıktı. Ancak yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı da her anlamda kendisini hissttirmeye devam ediyor. MEB bünyesinde görevli binlerce öğretmen Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre 2023 yılı ocak ayında maaşlarına ne kadar zam geleceğini sabırsızlıkla bekliyor. İşte tahminlere göre 2023 öğretmen zamlı ocak maaşları...

2023 zamlı ocak öğretmen maaşı

Hayat pahalılığı ve artan yüksek enflasyon nedeniyle maaşlar her geçen gün eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memur maaşlarına yılın her 6 ayında enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Öğretmen maaşlarına da Temmuz ve Ocak aylarında zam yapılacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre ise çalışanlar ne kadar maaş alaccaklarını hesaplamaya başladı. Öğretmenler de 2023 ocak ayında zamlı maaşlarını sabırsızlıkla bekliyor. Şimdiden belirtelim verilen rakamlar tahmini rakamlardır. Öğretmen 2023 maaşları Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra ocak ayında netlik kazanacak.

Kademe ve dereceye göre 2023 öğretmen maaşı ne kadar olacak?

Ekonomi Bakanı Nebati açıklamasında asgari ücret zammının enflasyon oranının üstünde olacağını açıkladı. 2023 Ocak'ta öğretmen maşlarına da enflayon oranının üzerinde zam yapılması bekleniyor. Enflayon tahminlerine göre 2023 ocak ayında öğretmen maaşlarının ortalama olarak 14 bin ₺ seviyesine çıkması bekleniyor.

Öğretmen kademe ve dereceye göre maaşı (1/4-8/1-8/3-7/2-6/3-5/1-4/2-3/1-2/3)

2023 yılında yüz binlerce kişi uzman öğretmen ve baş öğretmen olacak ve maaşları da bu unvana göre artacak. Uzman öğretmen maaşlarının 2023 yılında ocak ayında 16 bin TL civarında olması bekleniyor. (Bu rakamlar tahmini rakamlardır. Net rakamların belli olması için Aralık ayı enflayon oranlarının açıklanması beklenecek.)

2023 ücretli öğretmen maaşı ne kadar olur?

MEB bünyesinde sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler gibi ücretli öğretmenler de görev yapıyor. 2022 yılı Temmuz ayında ücretli öğretmen maaşlarına da zam geldi. 2022 Ocak ayından (30 saat) 3.360,64 TL maaş alan ücretli öğretmen yeni zamla birlikte 5.740 ₺ maaş almaya başladı. 2023 yılında ek ders ücretlerinde yapılacak artış oranına göre ücretli öğretmen maaşlarında da artış olacak. Ancak net oran 2023 ocak ayında belli olacak.

Kademe ve dereceye göre 2023 Ocak öğretmen maaşı kaç TL?

2022 yılında öğretmen maaşlarına yapılan yüzde 42 zammın ardından Temmuz-Aralık dönemi için kademe ve dereceye göre öğretmen maaşları şöyle oldu;

1/4 Kademe-Derece 25 yıl+ 11229 ₺

1/4 Kademe-Derece 25 yıl 11226 ₺

1/3 Kademe-Derece 24 yıl 11.200 ₺

1/2 Kademe-Derece 23 yıl 11184 ₺

1/1 Kademe-Derece 22 yıl 11170 ₺

2/3 Kademe-Derece 21 yıl 11018 ₺

2/2 Kademe-Derece 20 yıl 11004 ₺

2/1 Kademe-Derece 19 yıl 10999 ₺

2/3 Kademe-Derece 21 yıl 10953 ₺

2/2 Kademe-Derece 20 yıl 10939 ₺

2/1 Kademe-Derece 19 yıl 10922 ₺

3/3 Kademe-Derece 19 yıl 10726 ₺

3/2 Kademe-Derece 18 yıl 10698 ₺

3/1 Kademe-Derece 17 yıl 10670 ₺

4/3 Kademe-Derece 16 yıl 10665 ₺

4/2 Kademe-Derece 16 yıl 10544 ₺

4/1 Kademe-Derece 15 yıl 10462 ₺

5/3 Kademe-Derece 14 yıl 10082 ₺

5/2 Kademe-Derece 13 yıl 10073 ₺

5/1 Kademe-Derece 12 yıl 10066 ₺

6/3 Kademe-Derece 11 yıl 10057 ₺

6/2 Kademe-Derece 10 yıl 10052 ₺

6/1 Kademe-Derece 9 yıl 10039 ₺

7/3 Kademe-Derece 8 yıl 9941 ₺

7/2 Kademe-Derece 7 yıl 9935 ₺

7/1 Kademe-Derece 6 yıl 9928 ₺

8/3 Kademe-Derece 5 yıl 9920 ₺

8/2 Kademe-Derece 4 yıl 9912 ₺

8/1 Kademe-Derece 3 yıl 9902 ₺