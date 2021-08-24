2022 zamlı öğretmen maaşı ne kadar? 2022 (ocak-temmuz) kademe kademe öğretmen zamlı maaşları ne kadar? 2022 ve 2023 dönemlerini kapsayan memur ve memur emeklisi zamları belli oldu. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sendika ile hükümet arasında anlaşma sağlandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ile enflasyon farkından oluşan zam konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. 1 milyona yakın öğretmen de 2022 yılında ne kadar maaş alacaklarını araştırmaya başladı. İşte 2022 yılında öğretmenlerin kademe kademe alacakları zamlı maaşlar...

2022 zamlı öğretmen maaşı ne kadar? 2022 (ocak-temmuz) kademe kademe öğretmen zamlı maaşları ne kadar? 2022 ve 2023 dönemlerini kapsayan memur ve memur emeklisi zamları belli oldu. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sendika ile hükümet arasında anlaşma sağlandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ile enflasyon farkından oluşan zam konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. 1 milyona yakın öğretmen de 2022 yılında ne kadar maaş alacaklarını araştırmaya başladı. İşte 2022 yılında öğretmenlerin kademe kademe alacakları zamlı maaşlar...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam görüşmeleri sonuçlandı. Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Anlaşma sonraıs memurlar maaşlarına ne kadar (kaç lira) zam yapılacağını araştırmaya başladı. Öğretmenler de 2022 yılı ocak ve temmuz ayında ne kadar maaş alacaklarını sorguluyor. İşte 2022 ocak ve temmuz öğretmen maaşları;

2022 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

2021 Temmuz ayında öğretmen maaşlarına zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte çalışan bir öğretmen 6 bin 553 TL maaş alıyor. Hükümetle yapılamn toplu sözleşme görüşmelerinden çıkan zam oranı ile hesapladığımızda 2022'de öğretmenlerin maaşı 6 bin 881 TL'ye çıkacak.

2022 enflasyon verileri de eklendiği zaman maaş artaracak. Bu rakam ocak-haziran 2022 için enfasyon farkı olmadan hesaplanmış rakamdır. Yılın yarısını ilgilendiren yüzde 7.05'lik bir enflasyon farkıyla 2022 Ocak-Haziran döneminde öğretmen maaşı 7 bin 343 TL'ye ulaşacak. Yılın ikinci yarısında ise enflasyon farkı memur maaşlarını etkileycek en önemli unsur olacak.

2022-2023 MEMUR MAAŞLARU NE KADAR OLDU?

2022 VE 2023 yılında memur ve memur emeklilierln maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 ikinci altı ayında ise yüzde 7'lik bir artış üzerinde anlaşıldığını belirtti. 2023 içinse zam oranının ilk 6 ayda yüzde 8, ikinci altı ayda ise yüzde 6 olacağını vurgulayan Bilgin, çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceklerini söyledi.

2021 TEMMUZ MEMUR MAAŞLARI

UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz

Vali 14.835 16.089

Genel müdür (1/4) 14.917 16.177

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526

Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277

Öğretmen (1/4) 6.074 6.587

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826

Başkomiser (3/1) 7.858 8.522

Polis memuru (8/1) 6.883 7.465

Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391

Mühendis (1/4) 8.025 8.703

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491

Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265

Vaiz (1/4) 6.311 6.844

Avukat (1/4) 7.663 8.311

En düşük memur maaşı 4.500 4.880

MEMUR NEDİR?

Memur, devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli. Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen anlamında mastar isimdir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklere göre Türkiye'de 2021 yılı itibariyle 2,658,555 kişi memur olarak görev yapmakta.

Memur hukuku esas olarak memuru inceleyen bir hukuk disiplinidir. Özel kanunlara sahip kamu personellerini incele de esas çalışma alanı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.