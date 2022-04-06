2022 zamlı metrobüs ücreti ne kadar oldu? Durak sayısına göre öğrenci-tam metrobüs kaç TL? Metrobüs kısa mesafe-uzun mesafe zamlı fiyatı ne kadar oldu? soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İstanbul'da uzun süredir gündemde olan toplu ulaşıma zam UKOME'de yapılan oylamada kabul edildi. Buna göre İstanbul'da İETT ulaşımına yüzde 40 oranında zam geldi. Her gün yüz binlerce kişinin kullandığı metrobüs ücretlerine de zam geldi. Peki metrobüs 1-23 durak ücreti ne kadar oldu? Metrobüs öğrenci-tam kısa mesafe ve uzun mesafe ücreti ne kadar oldu?

2022 zamlı metrobüs ücreti ne kadar oldu? Durak sayısına göre öğrenci-tam metrobüs kaç TL? Metrobüs kısa mesafe-uzun mesafe zamlı fiyatı ne kadar oldu? soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İstanbul'da uzun süredir gündemde olan toplu ulaşıma zam UKOME'de yapılan oylamada kabul edildi. Buna göre İstanbul'da İETT ulaşımına yüzde 40 oranında zam geldi. Her gün yüz binlerce kişinin kullandığı metrobüs ücretlerine de zam geldi. Peki metrobüs 1-23 durak ücreti ne kadar oldu? Metrobüs öğrenci-tam kısa mesafe ve uzun mesafe ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapılacağının sinyali günler öncesinden verilmişti. İstanbul'da daha önce defalarca reddedilen ulaşım zammına bu kez onay çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 oranında zam yapılmasına karar verdi. İETT otobüs, metro, metrobüs ve tramvay ücretlerine bu zamla birlikte güncelleme yapılacak.

2022 zamlı metrobüs ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da yüz binlerce kişinin kullandığı metrobüs ücretlerine de yüzde 40 oranında zam geldi. Buna göre tam biletlerde 1 durak için ödenen ücret 3,92'den 5,49'a çıktı. İndirimli öğrenci ücreti ise 1,73'ten 2,42'ye çıktı.

Durak sayısına göre öğrenci-tam metrobüs kaç TL?

Metrobüs ücretleri de gelen zam ile yeni ücret tarifeeri aşağıdaki gibi oldu;

1 durak 5,49'a, indirimli öğrenci 2,42'ye,

2 durak 6,57'ye, öğrenci 2,63'e,

3 durak 7,67'ye öğrenci 3,07'ye,

4-9 durak 8,76'ya öğrenci 3,50'ye,

10-15 durak 9,63'e öğrenci 3,74'e,

16-21 durak 10,07'ye, öğrenci 3,74'e,

22-27 durak 10,40'a öğrenci 3,74'e,

28-33 durak 10,63'e öğrenci 3,74'e,

34-43 durak 11,38'e öğrenci de 3,74'e yükseldi.

İETT zamları ne zaman geçerli?

Servis ücretlerine yapılan zammın yarın, diğer tarifeler ise 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Metrobüs nedir?

Metrobüs, İstanbul'da toplu ulaşım hizmeti vermek amacıyla İETT tarafından işletilen metrobüs sistemidir.

Söğütlüçeşme - Beylikdüzü Sondurak güzergâhında Otoyolu ve Karayolu'nun ortasında kendisine ayrılan gidiş ve geliş olmak üzere iki şeritli yoldan oluşan sistemin toplam uzunluğu 52 km'dir. 37'si Avrupa, 7'si Anadolu yakasında olmak üzere toplam 44 istasyondan oluşan sistemde, metrobüs araçları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçerek şehrin Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlar. Kesintisiz, tek bir yol üzerinde seferlerin gerçekleştiği sistemde, farklı istasyonlar arasında sefer gerçekleştiren 8 farklı hat bulunmaktadır. Metrobüs sistemi, öncülü olan dolmuş sistemini ikame etmektedir.

İnşaat çalışmalarına Mayıs 2006'da başlanan sistem, dört farklı etap sonunda günümüzdeki şeklini aldı. Avrupa Yakası'nda Topkapı - Avcılar arasında olması planlanan ilk etap, Avcılar'a giden kısımdaki düzenlemelerin tamamlanamaması sebebiyle Topkapı - Küçükçekmece arasında 17 Eylül 2007'de faaliyete girdi. 12 Ekim'de Avcılar'a giden kısmın açılmasıyla ilk etap tamamlandı. İkinci etap olan Topkapı - Zincirlikuyu arası 8 Eylül 2008'de hizmete girdi. 3 Mart 2009'da hizmete giren üçüncü etap ile Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme arası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden birbirine bağlanmış ve böylece de metrobüs Anadolu Yakası'na uzatılmıştır. Son etap ise yine Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü istikametinde oldu ve 19 Temmuz 2012'de sistem Beylikdüzü Sondurak'a uzatıldı. Günümüzde Metrobüs, günde ortalama 800.000 kişi taşımaktadır.