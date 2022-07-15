2022 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT oturumları ile tamamlandı. 3 milyondan fazla kişinin girdiği YKS sınavı ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından biridir. 2022 YKS sonuçları milyonlarca kişi tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

2022 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT oturumları ile tamamlandı. 3 milyondan fazla kişinin girdiği YKS sınavı ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından biridir. 2022 YKS sonuçları milyonlarca kişi tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

2022 YKS sonuçları açıklandı mı?

2022 YKS sonuçlarının açıklanması milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. 2022 YKS sınavında hayallerindeki bölümü ve üniversiteyi kazanmak için ter döken adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih maratonuna geçmek istiyor. 2022 YKS sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının bu hafta içi açıklanması bekleniyor.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

18 ve 19 Haziran'da tamamlanan YKS sınav maratonu yerini sonuçların açıklanması heyecanına bıraktı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

2022 Üniversite taban puanları belli oldu mu?

Üniversite taban puanlarının YKS sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra duyurulması bekleniyor.

YKS sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.