2022 YKS birincisi hangi ilden çıktı? 2022 YKS birincisi kim? YKS'de kaç kişi birinci oldu? YKS tam puan alanlar isimleri neler? TYT-AYT şampiyonu kimler?2022 YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında 3 oturumda tamamlanan YKS sınavının sonuçları 19 Temmuz'da ÖSYM sitesinden ilan edildi. Sınava giren milyonlarca aday şimdi de tercih süreci için hazırlıklarına başladı. ÖSYM Başkanı Aygün YKS'de birinci çıkaran illeri açıkladı. Peki YKS şampiyonu kim oldu? YKS'de kaç şampiyon var? YKS sınavında kaç kişi 500 tam puan aldı?

2022 YKS birincisi hangi ilden çıktı? 2022 YKS birincisi kim? YKS'de kaç kişi birinci oldu? YKS tam puan alanlar isimleri neler? TYT-AYT şampiyonu kimler? soruları şu sıralar YKS sonuçlarının açıklanmasıyla binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. 19 Temmuz'da açıklanan sonuçların ardından adayları tercih süreci heyecanı sardı. YKS sınavının birincileri de açıklandı. Peki Peki YKS şampiyonu kim oldu? YKS'de kaç şampiyon var? YKS sınavında kaç kişi 500 tam puan aldı? İşte detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 3.5 milyona yakın kişinin merakla beklediği YKS sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Aygün "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

2022 YKS birincisi hangi ilden çıktı?

ÖSYM Başkanı Aygün sosyal medaydan yaptığı açıklamada YKS birincilerinin çıktığı illeri de açıkladı. İşte 2022 YKS'de birinci çıkaran iller;

2022-YKS'de Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda birinci Kocaeli'den çıktı.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Kayseri, eşit ağırlıkta birincilik İzmir, sözelde birincilik yine Kayseri illerinden oldu.

Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca, İstanbul; İngilizce, Kocaeli illerinden belirlendi.

2022 YKS birincisi kim?

YKS sınavından tam puan yaparak birinci olanların isimleri henüz belli olmadı. İlerleyen saatlerde YKS birincilerinin isimlerinin belli olması bekleniyor.

YKS'de kaç kişi birinci oldu?

YKS'de kaç birinci olduğuna dair net bir sayı henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde YKS birincilerine dair detaylar da ÖSYM tarafından ilan edilecek.

2022 YKS şampiyonları kim?

2022 YKS sınavında şampiyonların isimleri önümüdeki günlerde açıklanacak. ÖSYM verileri de 2022 YKS sınavında tam puan yapanların resmi sayısını da verecek.

YKS tercihleri ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.