2022 üniversite kayıt belgeleri neler? Üniversite kayıtlarına hangi belgeler, evraklar isteniyor? Diploma, fotoğraf, ikametgah, YKS sonuç belgesi isteniyor mu?

2022 üniversite kayıt belgeleri neler? Üniversite kayıtlarına hangi belgeler, evraklar isteniyor? Diploma, fotoğraf, ikametgah, YKS yerleştirme ve sonuç belgesi isteniyor mu? YKS üniversite yerleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylarda kayıt heyecanı başladı. Üniversite elektronik kayıtlar 22 Ağustos Pazartesi günü başladı. Kazandıkları okullarda da kayıt yaptıracak olan adaylar üniversite kayıtlarında hangi belgelerin istendiğini merak ediyor. İşte 2022-2023 üniversite kayıtlarında istenen belgeler...

Milyonlarca kişi YKS sınavında iyi bir üniversite ve bölüm kazanabilmek için ter döktü. Adayla sınav sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite tercihlerine geçti. Geçtiğimiz hafta açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir bölümü hazananlar kayıtların ne zaman başlayacağını ve kayıt için gerekli olan evrakların hangileri olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Adayların aklında 2022 üniversite kayıt belgeleri neler? Üniversite kayıtlarına hangi belgeler, evraklar isteniyor? soruları var. Üniversite kayıtlarında adayları en çok endişelendiren konulardan bir tanesi de lise diplomasının istenip estenmediği.

2022 üniversite kayıt belgeleri neler?

2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS sonuçlarına göre bir yükse öğretim programına yerleşen adayların elektronik kayıtları 22 Ağustos'ta başladı. Elektronik kayıtlar e- devlet üzerinden 24 Ağustos'a kadar alınacak. Üniversitede yüz yüze kaytılar ise 26 Ağustos'a kadar devam edecek. Üniversiteli olmanın heyecanı yaşayan adaylar kayıt için hangi evrakların istendiğini araştırmaya başladı.

Üniversite kayıtlarına hangi belgeler, evraklar isteniyor?

+ Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

+ Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

+ Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

+ Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

+ Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge.

+ Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri.

Diploma, fotoğraf, ikametgah, YKS sonuç belgesi isteniyor mu?

Üniverite kayıtlarında diploma isteniyor. Diplomanın aslı yada onaylı fotokopisi ve mezuniyet belgesi üniversite kayıtları belgeleri arasında bulunuyor.