2022-2023 E-Devlet üniversite kaydı nasıl yapılır? Üniversiteye yerleşenler kazananlar üniversiteye giderek kayıt yaptıracak mı? Milyonlarca kişinin girdiği YKS sınavının ardından tercih süreci geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla bir bölüme yerleşene adaylar üniversite kayıtlarının nasıl yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Üniversite kazanan adaylar ilk olarak E-Devlet üzerinden kayıtlarını gerçekleştirecek. Peki E-Devlet üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, son gün ne zaman?

2022-2023 E-Devlet üniversite kaydı nasıl yapılır? Üniversiteye yerleşenler kazananlar üniversiteye giderek kayıt yaptıracak mı? soruları şu sıralar binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. YKS yerleştirme sonuçları ile bir bölüme yerleşen adaylar kayıt süresini kaçırmadan kayıt işlemlerini tamamlamak zorunda. Üniversite kayıtları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilk etapta online olarak e-devlet üzerinden gerçekleşecek.

2022-2023 E-Devlet üniversite kaydı nasıl yapılır?

YKS yerşeltirme sürecinde bir üniversiteye yerleşen adaylar ilk olarak kayıtlarını e-devlet üzerinden yapacak. Adaylar https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresine TC kimlik numalararı ve şifreleri ile giriş yaparak üniversite kayıtlarını tamamlayabilir. E-devlet üniversite kayıt ekranında karşısına çıkan bilgileri eksiksiz ve hatasız olarak dolduran adaylar daha sonra üniverisite ile doğrudan kayıt işlerini gerçekleştirecek.

Üniversiteye yerleşenler kazananlar üniversiteye giderek kayıt yaptıracak mı?

Üniversite kaytıları 22 Ağustos 2022'de başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt olmaya hak kazanan adayların kayıt telaşı başlşadı. Elektronik kayıtlar e- devlet üzerinden 24 Ağustos'a kadar alınacak, üniversitelerde ise kayıtlar 26 Ağustos'a kadar devam edecek.

YKS 1. yerleştirme boş kontenjan kaldı mı?

YKS'de baraj uygulamasının kaldırılmasıyla sınava giren ve puanıu hesaplanan tüm adaylar tercih yapma hakkı kazanmıiştı. YKS üniversite yetleştirme sürecinde kontenjanların tamamına yakınının dolduğu belirtildi. ÖSYM'den gelen açıklamaya göre kontenjanların yüzde 99'u doldu. Ancak kayıt döneminde kayıt yapmaktan vazgeçenler ile birlikte on binlerce boş kontenjanın ortaya çıkabileceği tahmin ediliyor.

YKS ek tercihler ne zaman?

2022 YKS sınavında yerleşemeyen adaylar ek tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Üniversite kayıt sürecinin ardındna boş kalan kontenjanların belirlenmesininin ardından ek tercih tarihlerinin açıklanması bekleniyor.