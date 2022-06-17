2022 TYT'ye kaç kişi girdi? 2022 YKS (TYT) ilk oturumuna kaç kişi katıldı? 2022 Temel Yeterlilik Testi'ne kaç kişi başvurdu? soruları YKS'ye girecek olan milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. YKS barajının kaldırılmasıyla 2022 YKS'ye girecek olan aday sayısında rekor kırılması bekleniyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022 YKS sınavına başvuranların sayısına ilişkin bilgiyi paylaştı.

2022 TYT'ye kaç kişi girdi? 2022 YKS (TYT) ilk oturumuna kaç kişi katıldı? 2022 Temel Yeterlilik Testi'ne kaç kişi başvurdu? soruları YKS'ye girecek olan milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. YKS barajının kaldırılmasıyla 2022 YKS'ye girecek olan aday sayısında rekor kırılması bekleniyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022 YKS sınavına başvuranların sayısına ilişkin bilgiyi paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda YKS ile ilgi önemli değişikliklere gidilmişti. Öncelikli olarak YKS 2022'de uygulanmak üzere baraj uygulaması kaldırıldı. YKS'ye giren tüm adaylar üniversite tercihi yapabilecek. Durum böyle olunca geçtiğimiz senelerde YKS barajını aşamayan binlerce aday da bu sene YKS sınavına başvurdu. Ayrıca YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de süre uzatıldı. TYT testiinin süresi 135 dakikadan 165 dakikaya çıktı. Bu da adayları rahatlatan bir düzenleme oldu.

2022 TYT'ye kaç kişi girdi?

2022 yılında YTY'ye kaç kişinin girdiği sınava giren adaylar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. TYT'ye giren adayların net sayısı henüz açıklanmadı ancak başvuru sayıları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklamasında "TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak" dedi.

2022 YKS (TYT) ilk oturumuna kaç kişi katıldı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 18-19 Haziran tarihleri arasında yapılan ve ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından olan YKS' sıanvına başvuru yapan aday sayısını açıkladı. Halis Aygün "TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak." dedi.

2022 YKS'ye kaç kişi girdi?

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirterek şöyle konuştu: "YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

2021 YKS verileri

2.416.974 kişi TYT sınavına girdi. 1.627.145 kişi ise AYT sınavına girdi. YDT'ye ise 2021'de 104.917 kişi katıldı.

2021-YKS baraj puanına göre TYT'de tüm adayların yüzde 68'i 150 ve üzeri puan aldı. Bu alanda sınava giren kadınların 71,75'i, erkeklerin ise yüzde 64,16'sı 150 ve üzeri puan aldı. 180 ve üzeri puan alan adaylarda ise sayısal alanında tüm adayların yüzde 42,85'i 180 ve üzeri puan aldı. Bu alanda sınava giren kadın adayların yüzde 42,98'i, erkek adayların da yüzde 42,69'u 180 ve üzeri puan aldı. Sözel alanında sınava giren tüm adayların yüzde 60,09'u 180 ve üzeri puan aldı. Bu alanda ter döken kadın adayların yüzde 62,40'ı, erkek adayların ise yüzde 57,15'i 180 ve üzeri puan aldı. Eşit ağırlık alanında ise sınava giren tüm adayların yüzde 48,08'i 180 ve üzeri puan aldı. Bu alan özelinde de kadın adayların yüzde 79,43'ü, erkek adayların ise yüzde 82,64'ü 180 ve üzeri puan aldı.