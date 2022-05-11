2022 TOKİ sosyal konut fiyatı ne kadar? 2022'de İstanbul'da kaç sosyal konut yapılacak? TOKİ İstanbul sosyal konut sayısı kaç?

2022'de İstanbul'da kaç sosyal konut yapılacak? TOKİ İstanbul sosyal konut sayısı kaç? İstanbul'un hangi ilçesine ve mahallesine TOKİ sosyal konut yapılacak? Düşük konut kredilerinin yanında TOKİ'ye dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için 30 milyar lira finansman desteği sağlanacağını duyurdu. TOKİ'ye sağlanacak finansman desteği ile 150 bin sosyal konut inşa edileceği öğrenildi. TOKİ evlerine başvurmak isteyenler de sosyal konut satış fiyatlarının ne kadar, kaç TL olduğunu araştırmaya başladı. Peki İstanbul'da kaç tane sosyal konut yapılacak?

2022'de İstanbul'da kaç sosyal konut yapılacak? TOKİ İstanbul sosyal konut sayısı kaç? İstanbul'un hangi ilçesine ve mahallesine TOKİ sosyal konut yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında konut sektörünü hareketlendirecek yeni uygulamaların devreye gireceğini açıklamıştı. Düşük konut kredilerinin yanında TOKİ'ye dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için 30 milyar lira finansman desteği sağlanacağını duyurdu. TOKİ'ye sağlanacak finansman desteği ile 150 bin sosyal konut inşa edileceği öğrenildi. TOKİ evlerine başvurmak isteyenler de sosyal konut satış fiyatlarının ne kadar, kaç TL olduğunu araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı ile dar gelirlilerin ev sahini olması için çeşitli adımların atılacağını söylemişti. Erdoğan TOKİ'ye 30 milyar dolar finansman yardımı sağlanacağını da duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından TOKİ finansmanının detayları belli oldu. Bu kampanya ile dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konutun daha inşa edilmesi planlanıyor. Sosyal konut projesine başvurmak isteyenler TOKİ sosyal konut fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı.

2022 TOKİ sosyal konut fiyatı ne kadar?

TOKİ tarafından inşa edilecek sosyal konutların satış fiyatı oldukça makul olacak. Evlerin fiyatlarının 400 bin TL bandında olacağı belirtiliyor. Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre, ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak.

2022'de İstanbul'da kaç sosyal konut yapılacak?

İstanbul'da kaç adet sosyal konut yapılacağına dair henüz resmi bir rakam paylaşılmadı. Ancak İstanbul sosyal konutlarda büyük bir payı alması bekleniyor. İstanbul'da sosyal konutların ev pahalılığına da bir çözüm olması bekleniyor.

TOKİ 150 bin sosyal konutlara başvurmak için gelir ne kadar olmalı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.

Sosyal konut başvuru şartları neler?

Konutlara başvurabilmek için mevcutta T.C. vatandaşı olunması, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olunması, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olunması gerekiyor.

Projeye başvuracakların yine TOKİ'den konut satın almamış olması ve konut kredisi kullanmamış olması (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç) şart.

Başvuracakların kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması gerekiyor. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmıyor) gerekiyor.

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecekler. Sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak. Alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecek.