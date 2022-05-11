TOKİ 150 bin sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak? TOKİ 150 bin sosyal konut başvuru şartları neler? Aylık gelir ne kadar olanlar TOKİ'ye başvuru yapabilir? Ev sahibi olmanın hayalini kuranlar artan fiyatlar nedeniyle bu hayalde her gün biraz daha uzaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada TOKİ'ye dar gelirlileri ev sahibi yapması için finansman desteği sağlanacağını açıklamıştı. TOKİ'nin yeni kampanyasının detayları belli oldu. 81 ilde 150 bin sosyal konutun inşa edilmesi ve uygun ödeme şartları ile vatandaşlara satılması planlanıyor.

TOKİ 150 bin sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak? TOKİ 150 bin sosyal konut başvuru şartları neler? Aylık gelir ne kadar olanlar TOKİ'ye başvuru yapabilir? Ev sahibi olmanın hayalini kuranlar artan fiyatlar nedeniyle bu hayalde her gün biraz daha uzaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada TOKİ'ye dar gelirlileri ev sahibi yapması için finansman desteği sağlanacağını açıklamıştı. TOKİ'nin yeni kampanyasının detayları belli oldu. 81 ilde 150 bin sosyal konutun inşa edilmesi ve uygun ödeme şartları ile vatandaşlara satılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan ev sahibi olmak isteyenler edüşük faizli kredi imkanının devreye gireeğini ayrıca dar gelirlilerin ev sahibi yapılmasını sağlamak amacıyla TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman verileceğini açıklamaştı. TOKİ'ye sağlanacak finanasman desteğinin vatandaşlara nasıl ynsıyacağı belli oldu. Kampanyayla dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konutun daha inşa edilmesi planlanıyor.

TOKİ 150 bin sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirlilerin ev sahibi yapılmasını sağlamak amacıyla TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman verileceğini açıklamasının ardından gözler yeni kampanyalara çevrildi. Kampanya ile 81 ilde 150 bin sosyal konut inşa edilecek. 150 bin s osyal konutun proejsi netleştikten sonra önmüğzüdeki günlerde başvurular alınmaya başlanacak. Her ilde, her ilçede farklı farklı yapılacak olan TOKİ projesine vatandaşlar oldukça fazla ilgi gösteriyor.

TOKİ 150 bin sosyal konut başvuru şartları neler?

TOKİ sosyal konut projesine başvurmak isteyenler öncelikle Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. 81 ilde 150 bin konutun daha inşa edilmesi bekleniyor. 150 binsosyal konuta hane geliri 10 bin TL'nin altında olan vatandaşlar başvurabilecek. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak. Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre, ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Evlerin fiyatları 400 bin TL bandında olacak.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecek.

Engelli vatandaşlara konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecek. Emekli vatandaşlara konut sayısının yüzde 25'i kadar kontenjan ayrılacak.

Konutlara başvurabilmek için mevcutta T.C. vatandaşı olunması, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olunması, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olunması gerekiyor.

Projeye başvuracakların yine TOKİ'den konut satın almamış olması ve konut kredisi kullanmamış olması (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç) şart.

Başvuracakların kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması gerekiyor. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmıyor) gerekiyor.

TOKİ 20 yılda 1 milyon 200 bin konut üretti. 2020'de dar gelirli aileler için 50 bin, 2021'de de 100 bin sosyal konut projesi başlatıldı. Bu yıl açıklanacak sosyal konutların miktarının ise 150 bin olması ve 81 ilin tamamında yeni konutların üretilmesi bekleniyor.

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecekler. Sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak. Alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecek.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecek. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve taksitler faizsiz iade edilecek.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.