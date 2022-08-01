2022 TOKİ sosyal konut fiyatı | Evi olanlar sosyal konut başvurusu yapabilir mi? TOKİ sosyal konuta kimler başvurabilir?

2022 TOKİ sosyal konut fiyatı | TOKİ sosyal konuta kimler başvurabilir? Evi olanlar sosyal konut başvurusu yapabilir mi? TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor? Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonla birlikte konut fiyatları son günlerde katlanarak arttı. Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlara TOKİ'den sosyal konut müjdesi geldi. 81 ilde hayata geçecek olan sosyal konutların fiyatlarının ne kadar olacağı da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2022 TOKİ sosyal konut fiyatları ve başvuru şartlarına dair detaylar...

Ev sahibi olmak isteyenleri sevindiren gelişme duyuruldu. 81 ilde yüz bin sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Artan hayat pahalılığı, yüksek inşaat maaliyetleri ve enflasyon nedeniyle konut satış fiyatlar son aylarda hızla yükseldi. Büyük şehirlerde 1 milyon TL'nin altında konut bulmak neredeyse imkansız hale gelirken vatandaşlar TOKİ'nin sosyal konut projelerine büyük ilgi gösteriyor. TOKİ sosyal konuta kimler başvurabilir? Evi olanlar sosyal konut başvurusu yapabilir mi? soruları şu sıralar ev sahibi olmanın hayalini kuranlar tarafından soruluyor.

2022 TOKİ sosyal konut fiyatı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Biz her yıl 50-100 bin sosyal konut yaptık. 2021'deki satışlara baktığımızda yüzde 14'ünü TOKİ'nin ürettiği konutlar olarak görüyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Alt gelir grubu, hakikaten bu noktada konut almak isteyen vatandaşlarımıza destek olabilmek için. Bu yola da çıkarken Cumhurbaşkanımız, 'Evsiz hiçbir vatandaşım kalmasın.' anlayışıyla bu projeyi başlattılar. TOKi ile yakın zamanda, Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaklar, yine bir sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız. Bu yıl içerisinde açıklayacağız. Geçen sene 100, ondan önceki sene 50 bin sosyal konut yaptık. Bir de kentsel dönüşüm konutları yapıyoruz. Kentsel dönüşümde deprem riskini bertaraf edecek adımları atmaya çalışıyoruz." dedi TOKİ projelerinden dar ve orta gelirli vatandaşların rahatlıkla ev alıp alamadıklarının sorulmasına karşılık Kurum, en son yaptıkları 100 bin sosyal konutta 3 artı 1'lerin 250 bin TL, 2 artı 1'lerin 200 bin TL olduğunu söyledi.

Evi olanlar sosyal konut başvurusu yapabilir mi?

TOKİ sosyal konutları sadece evi olmayan ve hane geliri belli bir oranın altında olan kişilerin başvurusuna açık olacak. Dar gelirli vatandaşların başvurabileceği sosyal konutlara ilgi oldukça fazla. Hiç evi bulunmayan, geliri 10 bin lirayı aşmayan dar gelirlilere, uygun fiyat ve 20 yıla kadar uzun vadelerle TOKİ'nin sosyal konutlarına sahip olabilecek.

TOKİ sosyal konuta kimler başvurabilir?

Konutlara başvurabilmek için mevcutta T.C. vatandaşı olunması, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olunması, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olunması gerekiyor.

Projeye başvuracakların yine TOKİ'den konut satın almamış olması ve konut kredisi kullanmamış olması (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç) şart.

Başvuracakların kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması gerekiyor. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmıyor) gerekiyor.

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecekler. Sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak. Alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecek.

TOKİ sosayl konut fiyatları ne kadar?

TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL'den başlıyor.

Kırıkkale Merkez'de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL'den başlıyor.

Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.

Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL'den, taksitler ise 1.533 TL'den başlayacak.

Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL'den başlıyor.

Şanlıurfa'da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL'den, taksitleri 2.062 TL'den başlıyor.

Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1.928 TL'den başlayacağı açıklandı.

Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL'den başlayacak.

Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL'den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL'den başlayacak.

Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL'den, taksitler 1.649 TL'den başlıyor.

Çorum'daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL'den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

Bursa'da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL'den başlayan taksitlerle satılacak.

Elazığ'daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL'den, taksitler 1.656 TL'den başlıyor.

Hatay Belen'de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL'den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2.052 TL.

Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL'den, taksitleri ise 2.200 TL'den başlıyor.

Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL'den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.

Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya'da taksitler 1.442 TL'den, konutların fiyatı 384 bin TL'den başlayacak. Aksaray'da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.

Bolu'da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1.559 TL olacak. Çankırı'da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlenirken, Erzincan'da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu'da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirlendi.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.

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