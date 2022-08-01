2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler?

81 ilde ucuz konut ve arsa projelerine ilişkin son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçireceklerini açıkladı. Bakan Kurum'un açıklamasının ardından TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarih ve koşulları gündeme geldi. Peki 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru koşulları neler? İşte 2022 TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili tüm merak edilenler...

Hükümet, ev fiyatlarındaki ve kiralardaki fahiş artıştan zarar gören vatandaşlar için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde 81 ilde sosyal konut projeleri başlatacaklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri ​​ve koşulları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Söz konusu proje ile dar gelirli, emekli, yeni evli çift, şehit yakınları ve gaziler gibi öncelikli gruplar ev sahipliği yapabilecek. Hazine arazileri de vatandaşların konut yapması için satışa çıkarılacak. 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru koşulları neler? İşte konu hakkında bilmeniz gerekenler…

Ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 20 yıla kadar sabit taksit ile satılacak.

Bakan Murat Kurum, vatandaşların 20 yıla varan vadelerle sosyal konuttan istifade edeceklerini belirterek, "Alt gelirliler için altyapılı arsalarımızı da sunacağız. Daha önce evi olmayan, dar gelirli tüm vatandaşlarımız konut, arsa ve ticari ünitelerimizden istifade edecekler." dedi.

TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler?

TOKİ tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yapılacak evlerden yararlanmak isteyen vatandaşların hane geliri 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacaktır.

TOKİ'nin sosyal konut projelerinin de yer aldığı kampanyalarda evi olmayan emekliler için de ayrı bir kota oluşturuldu. Yeni projede dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları ile gençler ve yeni evliler ayrı bir kontenjanda değerlendirilecek.

2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman?

2022 yılında 81 ilde yapılacak 150 bin TOKİ sosyal konut projesinin başvuru tarihleri, koşulları ve diğer detayları henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısının ardından TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak.