2022 THY kabin memuru (hostes) başvuru şartları neler? THY kabin memuru iş başvurusu nereden yapılır? Türk Hava Yolları 2022 yılında da yüzlerce kişiye iş imkanı sağlayacak. THY'den yapılan açıklamada 1000 kabin memuru alımı yapılacağı duyuruldu.

Türk Hava Yolları Kovid-19 pandemisini en az hasarla atlatan hava yolları arasında yer alıyor. THY 2022 yılına umutla bakıyor ve yüzlerce yeni personel istihdamı için düğmeye bastı. Bünyesinde 12 binden fazla kabin memuru çalıştıran THY 1000 yeni kabin memuru daha alacağını açıkladı. Kadın kabin memuru alımları için ilan da yayınlandı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat THY bünyesine yeni kadın kabin memurları alınacağını duyurdu. Bolat “Pandemide önceliğimiz ailemizi koruyarak bu dönemi atlatmaktı. Ortaya koyduğumuz başarılı performans ile bu hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdiyse daha yükseğe uçmaya hazırlanıyoruz. Bizi hedeflerimize taşıyacak ve misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliği ile karşılayacak 1000 yeni kabin memuru istihdamı için süreç başlatıyoruz” dedi.

2022 THY kabin memuru (hostes) başvuru şartları neler?

Ülkemizin en büyük firmalarından biri olan THY'de kabin memuru olmak için başvuru yapmak isteyen adaylardan öncelikle;

Güler yüzlü olması,

İletişim becerilerinin yüksek olması,

Ekip çalışmasına yatkın olması,

Dinamik ve enerjik olması isteniyor.

THY kabin memuru (hostes) başvuru koşulları neler?

Türk Hava Yolları hostes (kabin memuru) pozisyonuna başvuru yapmak isteyenler aşağıdaki şartları sağlamış olamları gerekiyor;

T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

01/01/1992 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)

Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Daha önce THY AO veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak

THY kabin memuru olmak için boy kaç cm olmalı?

160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY AO veya THY AO'nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

THY AO Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak

THY kabin memuru iş başvurusu nereden yapılır?

Türk Hava Yolları personel alımı ilanlarına online yada dijital kanallar aracılığı ile başvuru ypılıyor. Adaylar bin kabin memuru alımı ilanına THY AO resmî sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir başvuru yöntemi kbul edilmiyor.

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