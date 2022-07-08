2022 Temmuz yemek kartı ücretleri | Aylık yemek parası ne kadar oldu? Temmuz zamlı aylık ve günlük yemek ücreti kaç TL oldu? (Multinet,Sodexo)

2022 Temmuz yemek kartı ücretleri | Aylık yemek parası ne kadar oldu? Temmuz zamlı aylık ve günlük yemek ücreti kaç TL oldu? Çalışanlara Temmuz'da kaç TL yemek parası (Multinet,Sodexo) yatacak? Milyonlarca çalışanın maaşına Temmuz ayında zam yapıldı. Memurlar, emekliler, asgari ücretliler ve özel sektör çalışanları artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle maaşlarını zamlı olarak aldı. Çalışanların merakla beklediği yemek parası ve yol parasına dair de çok önemli gelişme yaşandı. 2022 yılı için belirlenen 34 lira yemek istisnası tutarı yüzde 50 artırılarak 51 liraya çıkarıldı. Çalışanlar da 2022 yemek parasının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

2022 Temmuz yemek kartı ücretleri | Aylık yemek parası ne kadar oldu? Temmuz zamlı aylık ve günlük yemek ücreti kaç TL oldu? Çalışanlara Temmuz'da kaç TL yemek parası (Multinet,Sodexo) yatacak? Milyonlarca çalışanın maaşına Temmuz ayında zam yapıldı. Memurlar, emekliler, asgari ücretliler ve özel sektör çalışanları artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle maaşlarını zamlı olarak aldı. Çalışanların merakla beklediği yemek parası ve yol parasına dair de çok önemli gelişme yaşandı. 2022 yılı için belirlenen 34 lira yemek istisnası tutarı yüzde 50 artırılarak 51 liraya çıkarıldı. Çalışanlar da 2022 yemek parasının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati milyonlarca çalışanı ilgilendiren çok önemli gelişmeyi duyurdu. Yemek ve yol parası ücretlerine dair önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Nebati yemek ve yol yardımı ödemelerinde istisna tutartların artırıldığını açıkladı. Nebati açıklamasında "İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanların yemek kartlarına yüklenen bir günlük yemek bedeli için 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan 34 TL'lik istisna tutarını 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 51 TL'ye çıkardık." dedi.

2022 Temmuz yemek kartı ücretleri

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımladı. Karara göre, 2022 yılı için belirlenen 34 lira yemek istisnası tutarı yüzde 50 artırılarak 51 liraya çıkarıldı. Böylece hafta sonları çalışılmayan işletmelerde aylık 22 iş günü için çalışanların yemek kartlarına 1122 liraya kadar yüklenen tutar gelir vergisinden istisna olacak. Bu tutarların fiilen yemek hizmeti veren işletmelerde kullanılması gerekiyor.

Aylık yemek parası ne kadar oldu?

İstisna tutarların artırılmasıyla yemek kartlarına yatırılan aylık yemelk paralarında da artışa gidilmesi bekleniyor. Buna göre Temmuz 2022'de yemek parası istisna tutarı 51 liraya çıkarıldı. Çalışma günlerine bu rakamın çarpılması ile aylık yemek parası hesaplanmış olur.

Yemek kartı nedir?

Yemek kartı, firmaların çalışanları için ödemekte olduğu yemek ücretini ön yüklemeli olarak ilettiği bir kart çeşididir. Yemek kartları, personellerin anlaşma bulunan restoranlarda avantajlı öğle yemekleri yemesini sağlamaktadır. Öğle yemekleri dışında anlaşmalı market ve pastane gibi farklı noktalarda da kullanım gerçekleştirilebilir.