Aylık yemek parası ne kadar oldu? Günlük 2022 Temmuz zamlı yemek parası kaç TL oldu? Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak? 2022 Temmuz ayında milyonlarca çalışanın maaşına zam geldi. Memurlara yüzde 42 oranında zam yapıldı, asgari ücrete ise yüzde 30 ara zam yapıldı. Temmuz'da çalışanların yan ücretlerinde ve sosyal haklarında da iyileştirilmeye gidildi. 2022 Temmuz ayına yemek parası ver yol parasına da zam geldi. Peki Temmuz zammı ile birlikte aylık yemek parası ne kadar, kaç TL oldu?

Aylık yemek parası ne kadar oldu? Günlük 2022 Temmuz zamlı yemek parası kaç TL oldu? Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak? 2022 Temmuz ayında milyonlarca çalışanın maaşına zam geldi. Memurlara yüzde 42 oranında zam yapıldı, asgari ücrete ise yüzde 30 ara zam yapıldı. Temmuz'da çalışanların yan ücretlerinde ve sosyal haklarında da iyileştirilmeye gidildi. 2022 Temmuz ayına yemek parası ver yol parasına da zam geldi. Peki Temmuz zammı ile birlikte aylık yemek parası ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücret zammının belli olmasının ardından gözler memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrilmişti. Açıklanan enflasyon verileri ile memurlara ve emeklilere yapılan zam miktarı da netlik kazandı. Buna göre 2022 Temmuz ayında memurlara yüzde 42 oranında zam geldi. Özel sektörde de ara zam telaşı başladı. Özel sektör çalışanları da maaşlarına belli oranlarda zam aldı. Artan hayat pahalılığı ve yüksk enflasyon nedeniyle çalışanların sosyal haklarında düzenlemeye gidildi. Yol ve yemek parası da artırıldı.

Aylık yemek parası ne kadar oldu?

Çalışanların yemek kartlarına yüklenen yemek paralarında büyük artışa gidildi. Böylece 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan 34 TL'lik istisna tutarını 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 51 TL'ye çıktı. Çalışanların yemek paraları aylık 1200 TL'ye yaklaştı. Yemek karlatına yapılan zamla birlikte günlük bedel 51 TL'ye çıktı. Çalışanlar çalışma gün sayısına göre bu bedeli çarparak aylık yemek kartı tutarını öğrenebilirler.

Günlük 2022 Temmuz zamlı yemek parası kaç TL oldu?

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati çalışanları sevindiren açıklamayı yaptı. Nebati açıklamasında "İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanların yemek kartlarına yüklenen bir günlük yemek bedeli için 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan 34 TL'lik istisna tutarını 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 51 TL'ye çıkardık." dedi.

Yemek kartı zammı ne zaman geçerli?

Yeni tutarlar 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yemek kartı nedir?

Yemek kartı, firmaların çalışanları için ödemekte olduğu yemek ücretini ön yüklemeli olarak ilettiği bir kart çeşididir. Yemek kartları, personellerin anlaşma bulunan restoranlarda avantajlı öğle yemekleri yemesini sağlamaktadır. Öğle yemekleri dışında anlaşmalı market ve pastane gibi farklı noktalarda da kullanım gerçekleştirilebilir.