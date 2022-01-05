2022 Tekel alkol zammı | Tekel içki fiyatları ne kadar oldu? 2022 alkole zam mı geldi? 2022 yılına elektrik, doğalgaz, köprü ve otoyol zammı ile girildi. 2021 yılında hayatımıza en çok kullanılan 'zam' kelimesi 2022 yılında da sıkça karşımıza çıkacağa benziyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı her 6 ayda bir yapılan alkollü içkiler ve sigara ÖTV ayarlamasını gerçekleştirdi. Buna göre ÖTV'de yüzde 47,4 oranında artış oldu. Bu artıştan sonra alkol ve sigara ürünlerine de zam yapılması gündeme geldi. İşte 2022 sigara ve alkol zamlarına ilişkin detaylar...

2022 Tekel alkol zammı | Tekel içki fiyatları ne kadar oldu? 2022 alkole zam mı geldi? İçki fiyatları ne kadar oldu? 2022 yılına elektrik, doğalgaz, köprü ve otoyol zammı ile girildi. 2021 yılında hayatımıza en çok kullanılan "zam" kelimesi 2022 yılında da sıkça karşımıza çıkacağa benziyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı her 6 ayda bir yapılan alkollü içkiler ve sigara ÖTV ayarlamasını gerçekleştirdi. Buna göre ÖTV'de yüzde 47,4 oranında artış oldu. Bu artıştan sonra alkol ve sigara ürünlerine de zam yapılması gündeme geldi. İşte 2022 sigara ve alkol zamlarına ilişkin detaylar...

2022 Tekel alkol zammı

Ülkemizde son yıllarda alkol ve tütün ürünlerine karşı bir mücadele başlatılmıştı. Bu mücadele kapsamında sigara tütektiminin bir miktar önüne geçildi ancak tam anlamıyla başarı sağlanılamadı. Sigara ve alkol tüketen vatandaşları ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Yeni yıl zamlarının ardından sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi de artış gösterdi Hazine ve Maliye Bakanlığı her 6 ayda bir yapılan alkollü içkiler ve sigara ÖTV ayarlamasını gerçekleştirdi.

2022 alkole zam mı geldi?

2022'de alkollü içecekler ve sigarada alınan vergi oranının artırılmasıyla içki fiyatlarının da yükselmesi muhtemel görünüyor. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.

Tekel içki fiyatları ne kadar oldu?

ÖTV zammı sonrası yapılan artışlar ile 50'lik biranın vergisi 3.3 lira artarak fiyat 18 liraya çıktı.

Şarapta fiyat artışı 33 lira oldu ve 75. cl'lik bir şarabın fiyatı 70 liradan 103 liraya ulaştı.

Rakı, viski ve votka gibi alkol dereceği yüksek içkilerde ise 58 liralık vergi artışı yaşandı.

Bu artışların ardından 70'lik rakının fiyatı 175 liradan 233 liraya çıkmış olacak.

İçki ve sigaran kurtulmak mümkün

Alkol iyileşebilen bir beyin hastalığıdır. Alkolü bırakmak zor olabilir, ancak bağımlılık üzerine uzman bir ekipten destek alarak bırakma sürecini daha detaylı öğrenebilir ve kolaylaştırabilirsiniz. Alkolü bıraktığınızda yaşadığınız ve gözlemlediğiniz iyileşmeler, bırakma sürecine bağlı kalmanızdaki motivasyonunuzu artıracaktır. Bırakma yöntemleri ve bırakma süreci hakkında bilgi edinmek için YEDAM ile iletişime geçebilirsiniz. 115 numaralı YEDAM Danışma Hattı'mız üzerinden, bir arkadaşınıza, aile üyelerinize veya bir tanıdığınız için alkolü bırakma konusunda uzman psikologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımızdan ücretsiz destek alabilirsiniz.

Sigara ve alkol bağımlılığı ile madde bağımlılığı arasında nasıl bir bağ vardır?

Gençlerin yasa dışı maddelere sigara, alkol ve uçucu maddelerin kullanımıyla geçtiklerini gözlemliyoruz. Yapılan çalışmalar madde kullanıcılarının yüzde 97'sinin sigarayla, yüzde 58'nin alkolle bu maddeye geçtiklerini gösteriyor.

Bu nedenle aslında sadece yasadışı maddelere karşı değil, sigara ve alkol kullanımına karşı da bir mücadele verilmeli, gençler bununla da alakalı bir destek görmelidirler. Gençlerin sigara ve alkolden uzak durmaları bu nedenle çok önemli.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.